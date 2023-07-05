我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國慶假期 康尼島海灘人潮眾多

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

「中火箭可打到尼米茲號」 中官媒：解放軍實力被美司令認可

中國新聞組／北京5日電
美國尼米茲號航母。（取材自環球網）
美國尼米茲號航母。（取材自環球網）

美國海軍太平洋艦隊司令塞繆爾·帕帕羅海軍上將日前受訪時稱，「中國火箭軍可以打到1500海里外的美國航母」，直接表達對於中國遠程精確打擊力量和「區域拒止」能力的焦慮。中國官媒據此表示「來自對手的認可，恐怕是對於解放軍實力的最好註釋」。

影音來源：YouTube

環球時報旗下微信公眾號「樞密院十號」指出，帕帕羅日前接受美國哥倫比亞廣播公司訪問，坦言他非常擔心解放軍火箭軍，「擔心解放軍火箭軍」，表示「尼米茲」號航母目前距離中國1500海里，「他們可以打我們」，並指「如果他們已經確定了目標位置，他們可以擊中這艘航母…如果我不想挨打，就該做點什麼。」

報導指出，自從「東風-21D」「東風-26」等「航母殺手」公開以來，美國海軍高層渲染中國反航母彈道導彈的威脅，已經不是什麼新鮮話題了，但像帕帕羅這樣坦言「自己就在解放軍反航母導彈的威脅之下」，還頗為少見——至少從美軍角度證明了中國「航母殺手」的威脅決非空話。

帕帕羅強調說，「解放軍正練習使用它們（反航母彈道導彈）向沙漠中模擬美國艦艇的靶標進行射擊，這些靶標看起來很像美國『尼米茲』級航母。」

此外，更讓這名美國海軍最大艦隊的負責人憂慮的是，中國海軍正在以遠超美國預期的速度快速發展。報導稱，「就艦艇數量而言，中國現在擁有世界上最大的海軍」，帕帕羅專門強調說，「數量自有質量」。「中國海軍的規模在20年間增加了十倍，殺傷力也越來越大」，而美國海軍艦艇的規模卻在日益縮小——新建艦艇的數量遠遠跟不上退役速度。

當然，美國海軍仍有自信的「資本」。報導說，帕帕羅認為，相比中國海軍，當前美方的最大優勢是航母戰鬥群。他表示，一艘美軍航母攜帶的艦載機打擊力量，每天可執行150次空對地或者空空戰鬥任務，可以投送約900枚精確制導彈藥。帕帕羅認為，相比之下，儘管中國海軍擁有兩艘可以戰備值班的航母，但「尚不具備美軍航母現有的能力」，「中國航母依舊是常規動力，而美國有11艘核動力航母，總共可以搭載約1000架各型戰鬥機，比地球上其他國家的航母艦載機加起來還多。」

美國海軍太平洋艦隊司令塞繆爾·帕帕羅海軍上將。（取材自環球網）
美國海軍太平洋艦隊司令塞繆爾·帕帕羅海軍上將。（取材自環球網）

解放軍 微信

上一則

鎵鍺戰 美企在中「跑步申請」訂單、囤貨

延伸閱讀

WSJ記者被捕後 俄曝與美談換囚 「須在靜默中進行」

WSJ記者被捕後 俄曝與美談換囚 「須在靜默中進行」
派對、出國、遊行 南加華人國慶慶祝行程大不同

派對、出國、遊行 南加華人國慶慶祝行程大不同
第二屆美國名校金榜題名表彰日暨考官考生見面會

第二屆美國名校金榜題名表彰日暨考官考生見面會
挑釁意味明顯 解放軍8架殲10越台海中線 抵近台鄰接區空域

挑釁意味明顯 解放軍8架殲10越台海中線 抵近台鄰接區空域

熱門新聞

網傳小情侶在上海地鐵裡親熱的畫面。（視頻截圖）

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

2023-06-30 08:30
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

2023-07-02 02:28
老太太在飛機要求強行換座，甚至口出惡言。（視頻截圖）

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

2023-06-28 13:14
拍得上海豪宅的得物App創始人楊冰以人民幣100億元的身家位居《2022胡潤百富榜》第621名。（取材自界面新聞）

上海豪宅1.58億人民幣成交 得標者曝光 身價100億

2023-07-03 12:42
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自自推特、抖音）

漢服古裝美女「繫狗鍊」18禁影片曝光 她認了戀愛腦越過底線

2023-06-28 21:55
中國抖音網紅模特兒「煥兒」發文承認性愛片外流。（取材自推特、抖音）

繫狗鍊學狗爬… 女網紅全裸性愛片瘋傳 認戀愛腦越過底線

2023-06-29 08:30

超人氣

更多 >
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元