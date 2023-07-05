「中火箭可打到尼米茲號」 中官媒：解放軍實力被美司令認可

美國尼米茲號航母。（取材自環球網）

美國海軍太平洋艦隊司令塞繆爾·帕帕羅海軍上將日前受訪時稱，「中國火箭軍可以打到1500海里外的美國航母」，直接表達對於中國遠程精確打擊力量和「區域拒止」能力的焦慮。中國官媒據此表示「來自對手的認可，恐怕是對於解放軍 實力的最好註釋」。

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環球時報旗下微信 公眾號「樞密院十號」指出，帕帕羅日前接受美國哥倫比亞廣播公司訪問，坦言他非常擔心解放軍火箭軍，「擔心解放軍火箭軍」，表示「尼米茲」號航母目前距離中國1500海里，「他們可以打我們」，並指「如果他們已經確定了目標位置，他們可以擊中這艘航母…如果我不想挨打，就該做點什麼。」

報導指出，自從「東風-21D」「東風-26」等「航母殺手」公開以來，美國海軍高層渲染中國反航母彈道導彈的威脅，已經不是什麼新鮮話題了，但像帕帕羅這樣坦言「自己就在解放軍反航母導彈的威脅之下」，還頗為少見——至少從美軍角度證明了中國「航母殺手」的威脅決非空話。

帕帕羅強調說，「解放軍正練習使用它們（反航母彈道導彈）向沙漠中模擬美國艦艇的靶標進行射擊，這些靶標看起來很像美國『尼米茲』級航母。」

此外，更讓這名美國海軍最大艦隊的負責人憂慮的是，中國海軍正在以遠超美國預期的速度快速發展。報導稱，「就艦艇數量而言，中國現在擁有世界上最大的海軍」，帕帕羅專門強調說，「數量自有質量」。「中國海軍的規模在20年間增加了十倍，殺傷力也越來越大」，而美國海軍艦艇的規模卻在日益縮小——新建艦艇的數量遠遠跟不上退役速度。

當然，美國海軍仍有自信的「資本」。報導說，帕帕羅認為，相比中國海軍，當前美方的最大優勢是航母戰鬥群。他表示，一艘美軍航母攜帶的艦載機打擊力量，每天可執行150次空對地或者空空戰鬥任務，可以投送約900枚精確制導彈藥。帕帕羅認為，相比之下，儘管中國海軍擁有兩艘可以戰備值班的航母，但「尚不具備美軍航母現有的能力」，「中國航母依舊是常規動力，而美國有11艘核動力航母，總共可以搭載約1000架各型戰鬥機，比地球上其他國家的航母艦載機加起來還多。」