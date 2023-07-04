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崔天凱嗆布林肯 稱沒想討美歡心

中國新聞組／北京4日電
中國前駐美大使崔天凱。（中新社）
中國前駐美大使崔天凱。（中新社）

前中國駐美大使崔天凱昨天針對美國國務卿布林肯日前指「美國將繼續做中方不喜歡的事，說中方不喜歡的話」說，中國「從來沒有指望美國說的話、做的事會讓中國喜歡」，也從未承諾「會說會做美國喜歡的話和事」。

環球網報導，由北京清華大學、中國人民外交學會主辦的第11屆「世界和平論壇」昨天在北京舉行，崔天凱在應邀與會與談時，作上述表示。

崔天凱並針對美國主張「為美中關係設置護欄」說，如果兩國關係「已經走在錯誤的軌道上，護欄又有什麼用」？需要確保兩國關係「行進在正確的道路上，護欄才能起作用」，這需要雙方都有足夠的政治意願，並作出足夠的努力。

崔天凱說，關鍵在於中美雙方要找到一個「相互尊重的辦法」處理雙邊關係，真正在「相互尊重的基礎」上實現和平共處、合作共贏，「這不是誰要讓誰喜歡的問題」。

他並針對美中近期重啟接觸表示，最近兩國間的高層交往是「好事情」，雙方「見面坐下來談，總比不見面、不談要好」。

據報導，崔天凱主張，希望未來中美關係的走向是「對兩國有利、對世界有利」，要達成這樣的關係需要兩國有「共同的政治意願，而不是「我贏你輸」、「你死我活」的零和心態，要在目標和路徑上有共識才能共同努力實現。

他並針對北約「擴張亞太」表示，亞太地區不需要北約，中國不歡迎北約出現在亞太。如果北約試圖進入亞太，很可能意味著它的衰落。

崔天凱 北約 北京

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