中「反間諜法」生效 外企不安「一舉一動可能被定罪」

中國新修訂的「反間諜法」明確「網路間諜行為」。圖為河北省廊坊市網路安全宣導。(新華社資料照片)

中國新修訂的「反間諜 法」7月1日生效，擴大了對間諜行為的定義範圍及國安單位執法權力。美國繼日前對新「反間諜法」提出警告後，國務院 又以「當地法律有任意執行以及錯誤拘留風險」，發布最新前往中國的旅行警示。另外媒報導，更嚴苛的「反間諜法」讓在華外企感到緊張和擔憂，因為可能因此承擔更多的法律風險。

新版「反間諜法」將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等實施網路攻擊等行為」認定為間諜活動，擴大間諜行為定義，並把竊密對象範圍擴及「其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」等。美國國家反情報與安全中心（NCSC）日前就警告，這表示在華的美企及外企恐因正常商業活動而面臨中國當局的懲罰。

德國 之聲報導，中國「反間諜法」生效確實讓外企憂心忡忡，因為新「反間諜法」讓中國政府可能比以前更容易將其中修訂的範圍類似行為定罪。德國海外商會北京代表處首席代表晏思（Jens Hildebrandt）就說，很多在中國的外國企業都很擔心「新反間諜法在投資者中造成了更多的不確定性」。

報導指出，中國政府制定的法律大多非常模糊，新「反間諜法」也是，這讓有關部門在執行時有相當大的靈活度。違反新法的外國公司可能要面臨罰款或吊銷營業執照，外國雇員和經理也可能面臨刑事訴訟，被禁止離境或未經審判至兩周監禁。更多的法律不確定性，處理中國數據、統計和訊息方面迴旋空間縮小，就是新「反間諜法」出台後造成的後果。

法廣報導，新「反間諜法」為中國當局提供了更大的餘地來對付中國認為對中國國家安全的威脅。報導引述法媒指出，企業憂心更嚴格的控制。美中貿易全國委員會（USCBC）主席克雷格-艾倫（Craig Allen）稱，他擔心「討論商業祕密、數據共享、市場研究、僱用程序和收集商業信息都可能屬於該反間諜法的範圍」，特別是由於該法沒有具體說明哪些類型的數據、文件和材料與中國國家安全有關。

另外，自由亞洲電台報導，美國國務院6月30日發布了最新前往中國、香港和澳門的旅行警示。警示中說，由於當地法律（包括出境禁令）的任意執行以及錯誤拘留的風險，美方提供緊急領事服務的能力有限，請重新考慮前往中國的旅行。