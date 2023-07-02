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俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

中國新聞組／北京2日電
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）
再去美元化? 阿根廷以人民幣償還美元外債。 （美聯社）

中國經濟慘狀，連中國人民大學教授劉曉光都出面吐槽，當前經濟面臨的「5個20％」，青年失業率、工業利潤年減幅度全超過20%，人民幣持續貶值，6月30日在岸人民幣兌美元彙率貶破7.27，離岸跌破7.28關卡，連滿手人民幣的俄羅斯也加入「補刀」拋售行列，傳出已經丟出等值45億美元的人民幣，換成美元或歐元。與此同時，俄羅斯總統普亭也被發現狂拋人民幣。

此外，根據央視財經新聞報導，阿根廷已經開始使用國際貨幣基金組織特別提款權和人民幣結算的方式，向國際貨幣基金組織償還了於當天到期的27億美元外債。這是阿根廷首次使用人民幣償還外債。

國際貨幣基金組織發言人科扎克宣布，27億美元到期債務中，17億美元以使用國際貨幣基金組織特別提款權的方式支付，其餘10億美元以使用人民幣結算的方式支付。另於6月26日，阿根廷國家證券委員會已批准在當地市場發行以人民幣結算的證券產品。

法廣網報導，據消息人士說，作為防止人民幣貶值過快和過大的官方措施的一部分，人行本周設定了強於預期的中間價指導利率，中國國有銀行被發現在在岸和離岸市場，多次拋售美元阻貶，這表明北京當局對人民幣加速貶值，越來越感到不安。

根據統計，過去一年中，普亭已經拋售價值45億美元的人民幣，俄羅斯持有的人民幣儲備已經減少三分之一，這是俄羅斯近年來所進行最大規模人民幣拋售行動。

此前，俄羅斯央行就發表報告示警，直言人民幣不能自由兌換，且缺乏對衝工具，以人民幣進行貿易結算存在風險。而俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發後，中俄貿易升溫，普亭滿手人民幣，除了向中國買東西外，別無他用，因此俄央行今年持續拋售人民幣，買進美元、歐元。

俄羅斯 貨幣 普亭

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