殲20傳換上「中國心」渦扇-15雙發動機 試飛成功

網傳圖片可以看到，橫幅上有「15」這數字，疑似是相關人員在慶祝此次的試飛成功。(取材自推特)

網傳照片顯示，解放軍 的殲20隱形戰機已換上兩具由中國自製的「中國心」渦扇-15發動機，首度成功試飛。有媒體報導稱，如果這項傳言屬實，意味著對中方研製殲20和渦扇-15來說，將是一大里程碑。

來源：YouTube

據「動力」（The Drive）網報導，網傳照片和錄影顯示，試飛似乎是6月28日進行，地點就在成飛的主要測試機場。由於影像品質不佳，難以判斷殲20裝是否確實已換上量身訂製的渦扇-15，而不是現今廣泛採用的渦扇-10發動機。不過此話題在網路上已掀起熱議。

報導指出，判斷殲20是否換上渦扇-15，最簡單的方式就是細瞧機上的排氣噴嘴。專門研究中國戰機的德國 專家魯普瑞特發推文說，「我發現有趣的是，看了影片的第一印象之一，就是聽到的隆隆聲和渦扇-10C不同，來得比較低沉。」而照片顯示，殲20在結束試飛後，的確受到特殊的關注。

報導說，值得一提的是，網傳圖片可以看到，橫幅上有「15」這數字，疑似是相關人員在慶祝此次的試飛成功。

目前已知最強的渦扇-10新版最大推力介於3萬2000至3萬5000磅（約1萬4515至1萬5875公斤）之間，也發展出推力向量性能，未來渦扇-15也可能採用。

事實上，傳聞殲20改裝渦扇-15已有好一段時間，而大約在去年也有一些跡象顯示，這的確愈來愈接近成為現實。2022年3月時也曾傳出改裝渦扇-15的殲20已成功試飛，不過據稱當時在測試階段，疑只裝了1具渦扇-15發動機。接著去年12月時，網上又出現了升級版殲20。

而換裝渦扇-15後的殲20是否能解鎖超音速巡航能力，機動力是否提升，也引發關注。有報導指出，比起發動機本身來說，氣動上的設計才是重點，因為只要超音速升阻比達到一定的標準，就算發動機性能差一點，也照樣能實現超音速巡航。