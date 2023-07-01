商業營運滿月 C919突停飛改空客執飛 專家：怕是出了這問題

中國製C919客機突然停飛，專家推測零件磨合出了問題。(新華社)

被中國官方標榜為「民族驕傲」的首架國產大型客機C919，6月29日原定從成都飛回上海，因不明原因延誤近兩小時後，臨時改由空客（空巴）A320執飛；6月30日C919又再次停飛。執飛的東方航空 稱，更換機型是「營運調整」。不過近日正值C919商業營運滿月卻停飛了一天，不尋常現象引發熱議。有專家猜測，是歐美零件磨合出了問題，但未獲證實。

來源：YouTube

法廣、自由亞洲電台報導，微信 公眾號「雲中時光」發文稱，這架上海東方航空公司唯一一架C919型客機，6月29日執行編號MU9197航班，上午11點6分抵達成都天府機場後，按計畫要接著執行編號MU9198返程航班，在中午12點30分起飛返回上海虹橋。然而，返程航班延誤到當天下午2點16分才起飛，且執飛的客機不是C919，而是更換成一架空客A320型客機。

另根據民航信息網站「飛行雷達24（flightradar24）」資料，6月30日依然是由空客A320執行原來由C919飛行的航班，C919又再次停飛往返上海與成都的航班。

C919是中國首架國產大型客機，今年5月28日開始投入商業營運，每天執行東方航空從上海虹橋往返成都天府機場的飛行任務。然而在營運剛滿一個月卻發生了航班延誤與更換航機狀況，且看來似已停飛超過一天，不尋常現象引發關注。

對此，東方航空方面解釋說，更換機型是「由於營運調整」，以「保證航班的正常進行」，其他並未再提更多細節。

C919延誤又被空客換飛事件，引發中國一些飛機迷熱議。微博軍事博主「空軍世界」稱，C919客機故障，「拉一邊修理去了。這很正常，所有民航機都會發生」；有網民指，改換機型也是對乘客負責任表現。

旅居日本的機械工程學者周昊則認為，飛機出現問題時，航空公司才會終止其飛行任務。「C919主要是電子系統，機械控制系統還好辦，電子控制系統和機械系統需要磨合與配合。其中有歐洲產品，美國產品，就怕組成機後，磨合出了問題。可能有他們解決不了的問題，機械上的問題不大。」

旅居美國的前中國海軍司令部中校參謀、軍事評論員姚誠也說，C919的主要零部件來自國外，哪一個零部件銜接不好都會產生匹配問題。飛機的組裝技術和一些技術參數極其重要，任何失誤都會造成飛行災難。