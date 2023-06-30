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美AI晶片禁銷中 輝達示警：美產業恐永久失去機會

編譯劉忠勇／綜合外電
輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，美國若對中國加緊實施AI晶片出口限制，輝達財務表現上不會立即受到重大影響。(路透)
輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，美國若對中國加緊實施AI晶片出口限制，輝達財務表現上不會立即受到重大影響。(路透)

多家重量級外媒日前報導，美國有意擴大管制AI晶片出口中國，不利輝達、超微等晶片大廠。輝達28日表示，若白宮執意加強管控對中國AI晶片出口，不會對該公司立即造成重大衝擊，但也警告恐造成非常嚴重的後果，「可能導致美國產業永久失去機會」。分析指出，美國晶片出口新限制，顯然讓科技業龍頭焦慮了。

市場高度關注美方動態，預期若美國出手擴大管制出口中國AI晶片，半導體、電子代工、散熱、電源等領域，涵蓋台積電、日月光投控、廣達、緯穎、奇鋐、雙鴻、台達電等指標廠都恐受累。

華爾街日報（WSJ）、英國金融時報（FT）等外媒披露，美國商務部最快7月將緊縮對中國的AI出口管制，限制範圍可能擴大到先前輝達的「降規」版A800晶片，輝達和其他晶片製造商在未先取得許可之前，用於創建強大AI系統的晶片都不得輸入中國。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）28日表示，此舉的後果可能非常嚴重。她在一場網路研討會中說：「長遠來看，禁止我們（的AI晶片）銷往中國的限制，將導致美國產業在這塊全世界數一數二大市場，永久失去競爭和領導的機會，也對我們未來的業務和財務表現造成影響。」

輝達執行長黃仁勳上月受訪時也強調，美中對抗會讓科技業蒙受巨大損失，並使得拜登政府推動的晶片法案失去意義。黃仁輝當時疾呼，中國是科技業不能忽視、不能被取代的重要市場。

柯蕾絲表示，輝達採用AI晶片的資料中心事業，約20%到25%營收來自中國，但其中很多是不受美國管制影響的產品。她表示，若實施限制，輝達財務表現上不會立即受到重大影響，因為世界各地都對輝達晶片有很高的需求。

彭博資訊報導，目前還不清楚，美國接下來即將公告的新管制措施，是否也包括延長發給南韓和台灣業者的一般許可證。去年10月，三星電子、SK海力士和台積電獲得一年豁免管制的寬限期，這些業者也請求白宮至少再延長一年。

輝達28日示警，若白宮執意加強管控對中國AI晶片出口，「可能導致美國產業永久失去...
輝達28日示警，若白宮執意加強管控對中國AI晶片出口，「可能導致美國產業永久失去機會」。（路透）

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