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反長臂管轄 中通過「對外關係法」 王毅：大國外交保障

記者羅印冲／綜合報導
中國對外關係法、反間諜法在7月1日實施，將使用法治手段展開國際鬥爭。而其中反間諜法令外媒憂心在中採訪更為困難，圖為外籍記者參訪西藏。 （中新社）
中國對外關係法、反間諜法在7月1日實施，將使用法治手段展開國際鬥爭。而其中反間諜法令外媒憂心在中採訪更為困難，圖為外籍記者參訪西藏。 （中新社）

中國第14屆全國人民代表大會常務委員會第三次會議28日通過中國「對外關係法」，自7月1日起施行，法條提到，對危害國家「主權、安全、發展利益」的行為，中國有權採取反制措施，並授權國務院制定相關法規。這部法律的通過和實施，被認為是北京增強對外國反制的新法律工具。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅29日在人民日報發表署名長文指出，對外關係法作為中國涉外領域基礎性、綜合性法律；他強調，要充分用好對外關係法，針對遏制、干涉、制裁、破壞等行徑，綜合運用立法、執法、司法等手段開展鬥爭，加強外交外事幹部隊伍法治能力建設。

新華社報導，這項全名為「中華人民共和國對外關係法」的法律，共有6章45條。其中第五條明定，「中華人民共和國對外工作堅持中國共產黨的集中統一領導」。

第33條第1款規定，對於「違反國際法和國際關係基本準則」，危害中國「主權、安全、發展利益」的行為，中國「有權採取相應反制和限制措施」。第38條提到，「在中國境內的外國人和外國組織應當遵守中國法律，不得危害中國國家安全、損害社會公共利益、破壞社會公共秩序」。

中南財經政法大學副校長劉仁山指出，這部法律不僅將有助於構建完善中國對外關係法律體系，特別是進一步完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」法律法規，還將有助於中國更好運用法治手段開展國際鬥爭，運用法治方式維護國家和人民利益。

此外，該法還明訂，中國將依法建立相應工作制度和機制，加強部門間的協同配合，確定和實施相應的反制和限制措施，個人和組織應當遵守中國外交部公告和有關部門、有關地區有關措施，不得從事違反上述制裁措施和決定的行為。

王毅29日於人民日報發表逾4500字長文，闡述中國制定該法的意義、總體原則和主要內容等。他稱此法為大國外交提供堅強法治保障，要用好「對外關係法」 綜合各手段開展對外鬥爭。

另外，中國新修訂的「反間諜法」將於7月1日施行，外界擔心在華外國人士查找和儲存中方統計資料將因此發生困難，也擔心外媒採訪會受限。中國外交部則稱，沒必要將反間法與外媒工作做聯結。

此前，無國界記者（RSF）曾批評，該法將間諜的定義擴大為「關係國家安全和利益的文件、數據、資料或物品」者；新版條文並允許當局禁止所有國籍的任何嫌疑人出境，並賦予有關部門對間諜活動嫌疑人進行全面調查的權力。

間諜 王毅 華人

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