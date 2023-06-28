夏季達沃斯論壇規模恢復疫前 主席：中國經濟目標鼓舞世界

中國國務院總理李強26日在天津會見世界經濟論壇主席施瓦布。（新華社）

2023年夏季達沃斯論壇27日在天津開幕。論壇規模和出席人數基本已恢復至疫情 前水平，多國領袖、世界貿易組織總幹事，以及來自90多個國家和地區的約1500名各界代表出席。世界經濟論壇總裁布倫德（Borge Brende）表示，外國嘉賓對中國的發展與機遇充滿期待。世界經濟論壇主席施瓦布（Klaus Schwab）則表示，中國2023年經濟目標令世界鼓舞。

觀察者網報導，夏季達沃斯論壇27日舉行了「新領軍者年會歡迎會暨開幕全會」，施瓦布在會上發表演講，他指出，當前全球發展面臨諸多挑戰，而在這關鍵時刻，中國設定超過5%的經濟發展目標，給世界經濟帶來積極信號。

施瓦布強調，中國已經設定了非常具有雄心和令人鼓舞的超過5%的2023年經濟發展目標，「在今年上半年，中國在經濟社會發展、外交和其他許多領域都取得了顯著的成就」。

中國國務院總理李強27日在天津出席世界經濟論壇全球企業家對話會。（新華社）

另根據世界經濟論壇調查顯示，商界人士對後疫情時代中國市場的機遇充滿期待。布倫德認為，儘管中國短期內面臨一些挑戰，但他對中國經濟增長前景充滿信心，因為「中國採取了許多正確的措施支持經濟增長」。

不少跨國企業高管則認為，在已經發布的會議議程裡，中國的未來趨勢、數字中國新藍圖、「一帶一路 」倡議等與中國相關的議題是本屆年會熱點，「中國作為世界經濟的重要引擎，將為全球發展注入持續動力」。