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4中企涉芬太尼被訴 中批美「精心策畫的誘捕行動」

記者陳宥菘／綜合報導
美國司法部長賈蘭德宣布，美國以涉嫌生產銷售用於製造芬太尼的化學原料為由，起訴多家中企和多名中國公民，並稱已逮捕了2人。（取自美國司法部YouTube）
美國司法部長賈蘭德宣布，美國以涉嫌生產銷售用於製造芬太尼的化學原料為由，起訴多家中企和多名中國公民，並稱已逮捕了2人。（取自美國司法部YouTube）

美國司法部宣布以涉嫌生產銷售用於製造芬太尼（fentanyl）的化學原料為由，起訴4家中企和8名中籍主管及員工，並稱已逮捕了2人。中國外交部24日表示，美國此舉完全非法，中方對此予以強烈譴責，並提出嚴正交涉和強烈抗議。中駐美大使館發言人劉鵬宇更稱，此舉是精心策畫的誘捕行動。

據美國司法部官網消息，被逮補的2人是於本月8日被驅逐出斐濟，隨後被美國緝毒局逮捕，並於9日在檀香山聯邦法院接受審訊。這是美國政府首次指控中國實體在美國境內販賣芬太尼前體化學品。

中國外交部指出，美方執法人員在第三國採用「釣魚執法」誘捕中國公民，並悍然再次起訴中國實體和個人，是典型的任意拘押、單邊制裁，完全非法，嚴重損害中國公民基本人權，嚴重損害中國企業利益。中方對此予以強烈譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

中國外交部稱，中國積極開展國際禁毒合作，並本著人道主義精神，在全球範圍內率先整類列管芬太尼物質，為防範芬太尼非法製造販售及濫用發揮了重要作用，「美方對此非但不感謝，反而先是無理制裁中方負責禁毒工作的機構，又在禁毒問題上對中國抹黑污衊，非法制裁中國企業，現在竟然誘捕和起訴中國公民」。

中國外交部批評，這種肆意踐踏國際法、實施「長臂管轄」的霸道行徑，進一步損害了中國機構和公民的合法權益，嚴重破壞了中美禁毒合作的基礎。

中國外交部續指，美方企圖通過施壓、脅迫和非法手段解決自身在禁毒問題上的關切實際上是內病外治，這行不通，只會害人害己。中方敦促美方停止甩鍋推責，停止對中方進行抹黑攻擊，立即撤銷對中方禁毒執法機構的制裁，停止以涉芬太尼為藉口制裁、起訴中國企業和公民以及實施懸賞誘捕和任意拘押，立即釋放非法抓捕的中國公民。中方將繼續採取必要措施，堅定維護中國企業和公民合法權益。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇指責，美國此舉是精心策劃的誘捕行動，嚴重侵犯了相關企業和個人的合法權利。

據中央社報導，這是美國首次在境內針對販運製造芬太尼原料等先驅化學品起訴陸企。賈蘭德表示，這些公司及其員工故意合謀生產致命的芬太尼，並在美國進行分銷。美國緝毒局（DEA）已查獲200多公斤的芬太尼先驅化學品，此劑量足以殺死2500萬美國人。

中國外交部24日表示，美國此舉完全非法，中方對此予以強烈譴責。圖為中國外交部大樓...
中國外交部24日表示，美國此舉完全非法，中方對此予以強烈譴責。圖為中國外交部大樓。（美聯社）

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