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布林肯見習 彭博：中美關係可望從最低點止跌回升

中國新聞組／北京20日電
中國國家主席習近平19日在北京會見美國國務卿布林肯。(美聯社)
中國國家主席習近平19日在北京會見美國國務卿布林肯。(美聯社)

美國國務卿布林肯會見中國國家主席習近平引起國際關注，彭博稱，中美這兩個全球最大經濟體正尋求穩定雙邊關係，這場會面意味兩國關係可能從數十年來的最低點止跌回升。不過，紐約時報中文網指出，美國商界對布林肯訪華放低期待。

文匯報引述路透指出，布林肯在離開中國之前終於成功與習近平會面，這也是自2018年時任美國國務卿龐培歐以來，美國國務卿首次與中國領導人進行會晤。各界將「能否見到習近平」視為布林肯訪華是否成功的最關鍵標準。布林肯此次訪華，正是為確保中美這兩個超級大國的爭端不會升級為衝突。

美聯社指出，在習近平接見布林肯後，顯示「中美關係可望緩和」，並指出習近平上周會見微軟創辦人比爾蓋茲時，就曾表達「與外國友人合作有利中國」。

華爾街日報稱，習近平會見布林肯，反映中美恢復高級別接觸，並防止在一系列經濟和社會問題上產生誤解。另外，習近平和布林肯之間的會晤，將為秦剛在未來訪美與美國總統拜登會晤鋪平道路。中美恢復高層互動也將令今年秋天習近平與拜登會晤的可能性上升，會面地點可能在印度舉行的二十國集團（G20）峰會上，或是擬在舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上。

紐約時報中文網報導，對於商界領袖和雙方官員來說，對會談的期望似乎不高。會談有兩個主要目標，一是恢復兩國政府在今年中斷的溝通。另一個目標是阻止兩國關係進一步惡化。

有證據表明關係破裂已經造成影響。外國對華直接投資已降至18年來的最低點。中國美國商會2023年的一項調查顯示，企業仍將中國市場視為優先重點，但投資意願有所下降。

「經濟關係變得如此糟糕，任何進展的跡象都是值得歡迎的，儘管對任何形式的突破不抱太高的期望，」代表跨國企業的美國國家對外貿易委員會主席傑克·科爾文說。

布林肯 習近平 國務卿

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