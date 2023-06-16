習近平晤比爾蓋茲：今年在北京見的第一位美國朋友

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）16日與中國國家主席習近平會面。（取材自央視時政）

據央視新聞報導，微軟創辦人比爾蓋茲 （Bill Gates）16日與中國國家主席習近平 會面，習近平對比爾蓋茲說，「你是我今年在北京會見的第一位美國朋友」，世界正在走出新冠疫情 ，人們應該多走動、多交流，增進了解，他並表示，中國始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去，「中美關係的基礎在民間」。比爾蓋茲則回應，過去4年無法拜訪中國感到遺憾，這次帶了很多話題要與習近平討論，心情感到很激動。

比爾蓋茲14日晚間率領比爾及梅琳達．蓋茲基金會（Bill& Melinda Gates Foundation）一行人抵達北京展開中國行，這是他2019年以來對中國的首次訪問。16日，比爾蓋茲與中國國家主席習近平進行會面，這是習近平近年來首次接見外國企業家。兩人的會面顯示，比爾蓋茲是近期多位外國企業家訪中行裡，收穫最高規格的一位。

（影音来源：WSJ YouTube）

此次會面中，習近平首先向比爾蓋茲及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞，他並表示，當前，世界百年未有之大變局加速演進，中國提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的是為解決全球性挑戰提供中國方案。

習近平指出，中國首先專注於解決好自己的問題，作為一個擁有14億多人口的大國，中國保持長期穩定和持續發展，就是對世界和平、穩定、繁榮的重大貢獻。他並強調，中國要鞏固脫貧攻堅成果，實現鄉村振興，不斷提高農村衛生健康水平。

習近平稱，中國致力於以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，我們決不走「國強必霸」的老路，而是同其他國家一道實現共同發展，推動構建人類命運共同體。

習近平表示，中方願同世界各國開展廣泛科技創新合作，積極參與並推動應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等全球性挑戰。他還說，中方願同基金會繼續加強相關領域合作，並向其他發展中國家提供力所能及的支持和幫助。

比爾蓋茲則表達了他對華合作進展情況及未來設想。他表示，中國在減貧和應對新冠疫情方面取得舉世矚目的巨大成就，為世界樹立了很好榜樣。近年來，其基金會和中國開展了良好合作，取得顯著進展。

比爾蓋茲表示，「中國加快創新發展，對中國有利、對發展中國家有利、對世界有利」，強調基金會致力於同中國進一步加強創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域合作，並將成功經驗和技術向發展中國家推廣。

據了解，習近平和比爾蓋茲上一次會面是在2015年海南「博鰲論壇」期間。2020年初，中國爆發新冠疫情，蓋茲基金會在疫情初期立即宣布緊急捐款500萬美元支持中國抗疫，之後承諾捐贈最高1億美元，部分用於直接幫助中國加速在藥物、疫苗及診斷方法研發。習近平也致信比爾蓋茲，感謝他和蓋茲基金會向中國提供的援助。

此次會面中共中央外事辦主任王毅、中國外交部長秦剛也有出席。