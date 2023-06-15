美擬撤中電商關稅豁免 鎖定800美元以下進口商品 SHEIN遭殃？
美國國會一個兩黨議員組成小組計畫提出新法案，擬取消中國電子商務賣家向美國購物者發貨廣泛使用的關稅豁免。外界認為，中國跨境快時尚電商巨頭希音（SHEIN）和拼多多旗下跨境電商平台Temu是這類豁免的大型受益者，如果該法案通過，多家中企的收益將因此受影響。
據路透報導，在美國的個人消費者購買價值800美元或以下進口商品的關稅，可以免除關稅，被稱為「最低進口免稅規則」(De minimis rule)。上述法案發起人共和黨參議員凱西迪（Bill Cassidy）表示，如果新提出的法案獲得通過，這類來自中國的貨物將立即不再享受關稅豁免。
目前尚不清楚該提案會獲得多少支持。民主黨眾議員布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）曾在去年提出的一項類似的法案，但最終未能在國會獲得通過。
據報導，在今年4月公布的一份聯邦簡報指出，上述公司「利用」最低進口免稅額規則來逃避關稅，並進口非法產品，包括在新疆製造的、維吾爾族強迫勞動的產品。對此，SHEIN發言人表示，該公司在新疆沒有製造商，Temu則沒有立即回應置評請求。
據該法案，中國和俄羅斯以外的國家，仍可以透過800美元的門檻，繼續保有關稅豁免。而且只允許聯邦快遞（FedEx）、UPS和DHL等私人託運人來運輸低價包裹，郵政服務被排除在外。
SHEIN此前以女裝切入跨境電商，2022年全球安裝量突破2.29億次，成為全球下載量最大的APP。在美國市場，全年下載量第一的電商購物APP仍然還是Amazon，全年下載量為4700萬次。SHEIN排名第二，全年下載量為4,000萬次。
SHEIN的目標是在2025年實現585億美元的年營收，這遠高於去年的227億美元，也超過了國際快時尚品牌H&M和Zara的年銷售額總和。
去年9月上線的Temu，用比SHEIN更低的價格和更誇張的行銷，迅速打開了美國市場，單月App下載量超越亞馬遜和SHEIN榮登第一，霸榜半年之久。
SHEIN和Temu憑藉著高性價比的產品，在美國市場強勢崛起。然而美國議員們認為，中國電商企業因為該項關稅豁免政策，獲得了價格優勢，損害諸如亞馬遜等美企的利益。
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