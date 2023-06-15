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美擬撤中電商關稅豁免 鎖定800美元以下進口商品 SHEIN遭殃？

記者葉文義／綜合報導
美國擬取消中國電子商務賣家向美國購物者發貨廣泛使用的關稅豁免。中國跨境快時尚電商巨頭希音（SHEIN）等多家中企或受影響。(路透)
美國擬取消中國電子商務賣家向美國購物者發貨廣泛使用的關稅豁免。中國跨境快時尚電商巨頭希音（SHEIN）等多家中企或受影響。(路透)

美國國會一個兩黨議員組成小組計畫提出新法案，擬取消中國電子商務賣家向美國購物者發貨廣泛使用的關稅豁免。外界認為，中國跨境快時尚電商巨頭希音（SHEIN）和拼多多旗下跨境電商平台Temu是這類豁免的大型受益者，如果該法案通過，多家中企的收益將因此受影響。

據路透報導，在美國的個人消費者購買價值800美元或以下進口商品的關稅，可以免除關稅，被稱為「最低進口免稅規則」(De minimis rule)。上述法案發起人共和黨參議員凱西迪（Bill Cassidy）表示，如果新提出的法案獲得通過，這類來自中國的貨物將立即不再享受關稅豁免。

目前尚不清楚該提案會獲得多少支持。民主黨眾議員布盧門瑙爾（Earl Blumenauer）曾在去年提出的一項類似的法案，但最終未能在國會獲得通過。

據報導，在今年4月公布的一份聯邦簡報指出，上述公司「利用」最低進口免稅額規則來逃避關稅，並進口非法產品，包括在新疆製造的、維吾爾族強迫勞動的產品。對此，SHEIN發言人表示，該公司在新疆沒有製造商，Temu則沒有立即回應置評請求。

據該法案，中國和俄羅斯以外的國家，仍可以透過800美元的門檻，繼續保有關稅豁免。而且只允許聯邦快遞（FedEx）、UPS和DHL等私人託運人來運輸低價包裹，郵政服務被排除在外。

SHEIN此前以女裝切入跨境電商，2022年全球安裝量突破2.29億次，成為全球下載量最大的APP。在美國市場，全年下載量第一的電商購物APP仍然還是Amazon，全年下載量為4700萬次。SHEIN排名第二，全年下載量為4,000萬次。

SHEIN的目標是在2025年實現585億美元的年營收，這遠高於去年的227億美元，也超過了國際快時尚品牌H&M和Zara的年銷售額總和。

去年9月上線的Temu，用比SHEIN更低的價格和更誇張的行銷，迅速打開了美國市場，單月App下載量超越亞馬遜和SHEIN榮登第一，霸榜半年之久。

SHEIN和Temu憑藉著高性價比的產品，在美國市場強勢崛起。然而美國議員們認為，中國電商企業因為該項關稅豁免政策，獲得了價格優勢，損害諸如亞馬遜等美企的利益。

關稅 電商 亞馬遜

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