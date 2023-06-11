頻發言惹議的中駐法大使盧沙野將返國？傳掌對外友協

中國著名「外交戰狼」盧沙野，傳出將卸任駐法國大使。（路透）

被視為中國「戰狼外交官」代表人物之一、並有多次挺中發言惹議的中國駐法國大使盧沙野 ，據傳將卸任返回中國。港媒報導，盧沙野可能出任中國人民對外友好協會會長，從事民間外交，其遺缺由外交部副部長鄧勵接任。消息人士稱，盧沙野返國是「正常結束任期」，與他的爭議言論無關。

盧沙野可能卸任返國的消息在今年4月間即傳出，當時是稱他將在5月被召回中國，外媒分析認為，這是中國「戰狼外交」踩煞車的訊號。不過這項消息後來被中國外交部汪文斌以「你提到的是一個假消息」否認。

不過據港媒12日報導，盧沙野將返國，擔任中國人民對外友好協會會長，從事民間外交。消息並稱，盧沙野已經駐法四年，即將59歲，屬正常結束任期，返國出掌全國對外友協也是慣有的安排。中國人民對外友好協會是從事民間外交事業的全國性人民團體，63歲會長林松添今年3月已擔任全國政協外事委員會副主任。

至於盧沙野的接任人選，消息稱，不排除由曾任駐法公使的外交部副部長鄧勵出任駐法大使，但消息未經確認。58歲的鄧勵精通法語，曾任中國駐法國公使等職，2021年升任副外長。

盧沙野於1964年10月出生，曾任中國駐加拿大 大使等職，2019年擔任駐法大使。他最近的爭議言論是在今年4月接受一家法媒採訪時稱「前蘇聯國家無主權國地位」，引發波羅的海三國、烏克蘭、法國和歐盟批評。他也曾在駐加拿大期間談孟晚舟 事件時批「西方中心論和白人優越論在作祟」；他也曾指法國一名反華學者是「小流氓（petite frappe）」等。盧沙野曾稱外界對他言論的批評是「小題大作」，並指「如果真有戰狼，那一定是因為瘋狗太多太凶」。