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歐盟推新經貿武器 課關稅、限投資 反制中脅迫

中國新聞組／北京8日電
中國外交部發言人汪文斌指出，中國和歐盟都是美國經濟脅迫的受害者，應共同反對美國的有關作為。(取材自中國外交部網站)
中國外交部發言人汪文斌指出，中國和歐盟都是美國經濟脅迫的受害者，應共同反對美國的有關作為。(取材自中國外交部網站)

歐盟近日通過一項新經貿「武器」，反制對成員國實施經濟脅迫的國家，有指是針對中國。對此，中國外交部回應稱，中國和歐盟都是美國經濟脅迫的受害者，應共同反對美國的有關作為。另外，歐盟傳出正在考慮強制禁止成員國在5G網路中使用被認為存在安全風險的公司，包括中國電信集團華為

法新社報導，歐盟27國歷經一年協商後，在6日拍板同意正式創設一項新經貿武器，目的在懲罰試圖對歐盟成員國霸凌施壓的國家，比如中國因台灣問題對立陶宛採取經濟脅迫措施。

據報導，該武器將允許歐盟27成員國有權可對其實施經濟勒索的國家課徵關稅、限制投資以及限制取得公部門合約。

歐盟這項做法被認為是針對中國與立陶宛的糾紛，後者去年讓台灣在當地設立代表處，並派代表團訪台，中國與立陶宛之間一系列官方和經貿合作隨後遭到喊停。

汪文斌7日在例行記者會上被問及相關問題時表示，關於立陶宛在涉台問題上的錯誤舉動，中方已經多次表明立場，敦促立方早日回歸到堅持一個中國原則的正確軌道上來。

汪文斌還指，中國和歐盟都是美國經濟脅迫的受害者，美國公然脅迫歐盟等國家限制對華出口半導體生產設備，這種科技霸凌行徑嚴重衝擊半導體產業發展，不僅損害中國、歐盟利益，還破壞多邊貿易規則，嚴重衝擊世界經濟秩序。「我們希望歐盟和國際社會一道，共同反對美國的經濟脅迫。」

另外，英國金融時報報導，歐盟正考慮祭出強制性禁令，禁止成員國不得使用可能會對他們5G網路構成安全風險的企業設備，這當中包括華為。

金融時報指出，此項禁令是由於某些國家政府推遲對此事採取行動，使歐盟產生擔憂。歐盟內部市場政策執行委員布勒東（Thierry Breton）在會議中指出，即使布魯塞爾建議技術投資排除高風險供應商，仍只有三分之一的歐盟成員國在5G通訊等關鍵領域上實施禁令，禁用華為設備。他認為，「這樣的數字太少，這會影響歐盟的集體安全。」

報導引述熟悉歐盟的官員警告，「歐盟全體若未能禁用華為，將付出長期依賴中國的代價」，一如烏克蘭戰爭爆發前，歐盟依賴俄羅斯能源供應一般，後果不堪設想。

歐盟 立陶宛 華為

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