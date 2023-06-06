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談半導體禁令 中國駐日大使：中日雙輸 美國獨贏

中國新聞組／北京6日電
中國駐日本大使吳江浩。（取材自微博）
中國駐日本大使吳江浩。（取材自微博）

日本先前公布23種晶片設備出口管制措施，中國駐日本大使吳江浩近日表示，若日方執意對中日半導體合作設限，將失去中國巨大的市場，結果只會有一個，就是中日雙輸，而美國獨贏。

中國駐日本大使館官網5日發布訊息，吳江浩6月2日應邀出席日本國際貿易促進協會交流會並發表演講。日本國貿促會長河野洋平、理事長笠井爚雄及60餘名經濟界人士參加。

吳江浩指出，近日日本政府公布半導體出口管制措施，雖然聲稱不針對特定國家，不採取「一刀切」作法，但指向性無疑十分明確，中方已表達強烈關切。

他說，半導體是日本僅次於汽車的第二大出口商品，也是對中國出口第一大商品。如果日方執意對中日半導體合作設限，失去的不僅是中國巨大的市場，更是日本自身的商業信譽和半導體產業的未來。

吳江浩表示，美國的目的是重新確立半導體霸權，如果按美國設計的路走下去，結果只會有一個，那就是中日雙輸，而美國獨贏。

此外，他提到中日經貿關係，指日本國內有一些人渲染中國風險，從政治、法律、網路、供應鏈等風險，到台海局勢炒作戰爭風險，再到近來利用個別在中國人員從事間諜活動被抓事件煽動人身安全風險，最終結論無非就是鼓動撤離中國。

他說，中日經貿合作本質上相互依存、互利雙贏，中方從來沒有把日本當作風險，更不會鼓動企業撤離日本；今年第一季日本對中國出口大幅下滑20%，應該扭轉這一趨勢。

日本 供應鏈 大使館

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