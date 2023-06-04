崔天凱：歐洲安全管理不善才釀俄烏衝突 應學亞洲

資深外交官、前駐美國大使崔天凱參加香格里拉對話會小組會議。（取材自觀察者網）

在香格里拉對話會一場小組討論會上，中國資深外交官、前駐美國大使崔天凱 直言，俄烏衝突，是歐洲自身安全方面出現「管理不善」他建議歐洲應當向亞洲學習如何維護地區和平穩定；不過荷蘭國防部 長則反駁指，會發生戰爭「是有人不尊重我們想要管理歐洲安全的方式的結果」。

觀察者網報導，崔天凱會議上指出，亞洲之所以能在過去數十年保持和平穩定，是因為各國懂得協商、溝通和經濟合作、承認和尊重多樣性，別國無權干涉。他提醒美西方，北約想把版圖擴張到亞洲是不可容忍的。

與崔天凱同場的，還有烏克蘭 國防部長列茲尼科夫、荷蘭國防大臣·奧隆格倫以及印尼國防研究院院長安迪‧維賈延托（Andi Widjajanto）。

當著多位歐洲國家防長的面，崔天凱在討論中就俄烏衝突表示：「我認為你們沒有有效地、建設性地管理你們的安全局勢。」他補充說，更恰當的說法是「管理不善」，俄烏衝突傷害了所有人。

荷蘭防長：崔的說法「非常非常錯誤」

對崔天凱言論，據自由亞洲電台報導，荷蘭國防部長奧隆格倫(Kajsa Ollongren) 表示，聽到這個說法我「有點驚訝」，並指崔的說法「非常非常錯誤的」。

奧隆格倫表示，俄烏戰爭不是歐洲「管理不善」，是有人不尊重我們想要管理歐洲安全的方式的結果，奧隆格倫會後接受採訪，指崔天凱不再是大使，她將等待中國國防部長李尚福在周日的主旨演講中闡明中國的官方立場。