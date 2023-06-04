我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／田浩江 書寫歌劇人生

20多國情報頭子在「香會」場邊秘密集會 美中都在

崔天凱：歐洲安全管理不善才釀俄烏衝突 應學亞洲

中國新聞組／北京4日電
資深外交官、前駐美國大使崔天凱參加香格里拉對話會小組會議。（取材自觀察者網）
資深外交官、前駐美國大使崔天凱參加香格里拉對話會小組會議。（取材自觀察者網）

在香格里拉對話會一場小組討論會上，中國資深外交官、前駐美國大使崔天凱直言，俄烏衝突，是歐洲自身安全方面出現「管理不善」他建議歐洲應當向亞洲學習如何維護地區和平穩定；不過荷蘭國防部長則反駁指，會發生戰爭「是有人不尊重我們想要管理歐洲安全的方式的結果」。

觀察者網報導，崔天凱會議上指出，亞洲之所以能在過去數十年保持和平穩定，是因為各國懂得協商、溝通和經濟合作、承認和尊重多樣性，別國無權干涉。他提醒美西方，北約想把版圖擴張到亞洲是不可容忍的。

與崔天凱同場的，還有烏克蘭國防部長列茲尼科夫、荷蘭國防大臣·奧隆格倫以及印尼國防研究院院長安迪‧維賈延托（Andi Widjajanto）。

當著多位歐洲國家防長的面，崔天凱在討論中就俄烏衝突表示：「我認為你們沒有有效地、建設性地管理你們的安全局勢。」他補充說，更恰當的說法是「管理不善」，俄烏衝突傷害了所有人。

荷蘭防長：崔的說法「非常非常錯誤」

對崔天凱言論，據自由亞洲電台報導，荷蘭國防部長奧隆格倫(Kajsa Ollongren) 表示，聽到這個說法我「有點驚訝」，並指崔的說法「非常非常錯誤的」。

奧隆格倫表示，俄烏戰爭不是歐洲「管理不善」，是有人不尊重我們想要管理歐洲安全的方式的結果，奧隆格倫會後接受採訪，指崔天凱不再是大使，她將等待中國國防部長李尚福在周日的主旨演講中闡明中國的官方立場。

崔天凱 國防部 烏克蘭

上一則

中國神舟15號安全返地球 靠「神器」關鍵減速

下一則

才宣布迪士尼有望落戶武漢 湖北官方秒被「打臉」

延伸閱讀

中國防長批美「雙重標準」重申不放棄武統台灣

中國防長批美「雙重標準」重申不放棄武統台灣
「香格里拉對話」美中防長互動引關注 黃永宏：雙方有意願恢復對話

「香格里拉對話」美中防長互動引關注 黃永宏：雙方有意願恢復對話
英防相：俄羅斯是印太威脅 有能力破壞基礎設施

英防相：俄羅斯是印太威脅 有能力破壞基礎設施
香格里拉對話 美中防長碰面…僅寒暄問候

香格里拉對話 美中防長碰面…僅寒暄問候

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
6月2日，香港鑽石山荷里活商場下午突發斬人案，兩女被斬死，39歲男凶手當場遭制服及後被捕。圖為大批警員在現場調查。（中通社）

香港商場發生砍人血案 兩女原參加生日宴遇死劫

2023-06-03 10:10

超人氣

更多 >
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊
控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA
iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」

iPhone用久覺得卡卡？五個技巧讓手機「回春」