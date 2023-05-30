馬斯克本周訪中 可望會晤高官？

特斯拉執行長馬斯克本周將訪中國。（路透）

路透29日引述三名消息人士報導，特斯拉 、推特和「太空探索科技公司」（SpaceX）執行長馬斯克 ，可望本周訪問中國。這將是他近三年來首次訪中。他本月曾在接受美國財經媒體CNBC專訪時表明，美國和中國間的緊張，所有人都應該對此擔憂。

其中兩名消息人士指稱，馬斯克此行將與中國高官會晤，並視察特斯拉位於上海的工廠。尚不清楚他屆時將見誰、商討哪些問題。由於這是他的私人行程，因此這些人士不願在該報導中具名。特斯拉及中國國務院 新聞辦公室均未對此置評。

路透3月即曾報導，馬斯克計畫訪中，並希望最快4月和中國國務院總理李強會面，但取決於李強有無空檔。馬斯克上次訪中是2020年初，當時他在特斯拉上海廠舉辦的活動中「大秀舞技」，引發網友熱議。

特斯拉正設法處理其諸多業務相關問題，例如全球最大車市中國的需求減弱，還有與中國本土電動車製造商間的商業競爭。

特斯拉尚未透露其上海工廠每年增加45萬輛汽車計畫的任何更新，儘管它在4月時曾表示將在上海建立一家工廠，生產一種叫做Megapack的蓄電池產品。

特斯拉已經向當地政府提交了計畫，將上海工廠的動力總成的年產能擴大至175萬台，