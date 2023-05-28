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繼小摩之後…第2家美資投行 大摩期貨落腳中國

記者葉文義／綜合報導
摩根史坦利期貨是中國第二家外資全資控股期貨公司。 （路透資料照片）
摩根史坦利期貨是中國第二家外資全資控股期貨公司。 （路透資料照片）

時隔近三年，中國的外資全資控股期貨公司再添一家。證監會官網顯示，為貫徹落實擴大期貨市場對外開放，近日依法核准摩根史坦利（Morgan Stanley，大摩）在北京市設摩根史坦利期貨（中國）有限公司。下一步，證監會將繼續深化期貨市場對外開放，支持符合條件的境外機構投資境內期貨公司。

摩根史坦利期貨是中國第二家外資全資控股期貨公司，也是中國國內第151家期貨公司。2020年6月，證監會核准摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）期貨為首家外資全資控股期貨公司。據證監會網站顯示，截至今年4月底，共有150家期貨公司，具有外資背景的期貨公司還有瑞銀證券旗下的瑞銀期貨、高盛集團旗下的乾坤期貨等。

公開資料顯示，摩根史坦利是一家成立於紐約的國際金融服務公司，是最早進入中國的投資銀行之一。官網顯示，目前在中國的業務平台主要有摩根史坦利投資管理公司、摩根史坦利國際銀行、摩根史坦利華鑫基金、摩根史坦利（中國）股權投資管理有限公司、摩根史坦利證券（中國）有限公司。

今年2月3日，證監會對摩根史坦利國際控股公司依法受讓摩根史坦利華鑫基金1.28億人民幣（約1280萬美元）出資（占註冊資本比例51%）無異議，核准摩根史坦利成為摩根史坦利華鑫基金實際控制人。這代表著摩根史坦利在中國市場的戰略版圖取得突破性進展。

近年來，中國國內期貨和衍生品市場法律法規進一步完善，為吸引外資布局期貨市場奠定基礎。在今年5月25日舉辦的第20屆上海衍生品市場論壇上，證監會副主席方星海表示，證監會將繼續拓展期貨市場對外開放的廣度和深度。

摩根史坦利 投資 證券

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