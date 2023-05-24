華春瑩曬「井底之蛙」圖 諷G7抹黑中國

中國外交部部長助理、發言人華春瑩曬的井底之蛙圖。（取材自環球網）

「如果中國是一個威脅，那麽那些對主權國家發動戰爭、推翻他國合法政府、退出多邊條約和脅迫他國切斷供應鏈 的G7 成員國是什麽？」中國外交部部長助理、發言人華春瑩 22日晚在推特上連發5帖，對七國集團（G7）成員國發表抹黑攻擊中國的言論作出回應時，發出這樣的反問。她附上圖片，表示G7國家現在等同於「井底之蛙」，因他們忽略了中國對全球經濟所做出的貢獻。

環球網報導，華春瑩當天在第一則帖子中表示，「一些G7成員國聲稱中國是全球安全與繁榮的最大威脅，是認真的嗎？中國是全球經濟的最大引擎（對其增長的貢獻率超過G7成員國的總和），是140多個國家（和地區）的主要貿易夥伴，還是聯合國維和行動第二大資金貢獻國」。

她在第二則帖子中說，「如果中國是一個威脅，那麽那些對主權國家發動戰爭、推翻他國合法政府、退出多邊條約和脅迫他國切斷供應鏈的G7成員國是什麽？真實的世界不會被洗腦和欺騙」。

華春瑩接著發了三張圖，其中第一張圖以「井底之蛙」為主題，上面的配文寫道，「G7=世界？」

近年來，G7國家頻繁炒作所謂「中國威脅論」，抹黑攻擊中國，中方曾多次表達強烈不滿和反對。日前在日本廣島舉行的G7峰會發表聯合聲明等文件，炒作涉華議題並以所謂「經濟脅迫」影射中國。對此，中國外交部發言人日前表示，七國集團嘴上唱著「邁向和平、穩定、繁榮世界」的高調，幹的卻是阻礙國際和平、損害地區穩定、壓制他國發展的事情，這種做法毫無國際信用可言。

「G7已經墮落為反華小作坊。」環球時報日前以此為題發表的評論文章說，G7的反華聲浪越大，它所能發揮的實際作用就越小，這是規律使然。因為這將意味著，它服務的是美國的戰略利益，而非國際社會的福祉，後者很難奢望得到什麽「助力」，反而只有逆水行舟的「費力」。