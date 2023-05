中國、沙烏地等國 抵制印度喀什米爾G20觀光會議

20國集團(G20)輪值主席國印度 22日至24日在主權爭議地區喀什米爾(Kashmir)舉行觀光 會議,期盼展現印度加強控管當地的爭議性做法帶來「和平與繁榮」。多數G20成員國派代表出席,不過英國衛報和CNN報導,中國、沙烏地阿拉伯、土耳其 、埃及和印尼都杯葛這次會議。

喀什米爾居民多為穆斯林。2019年,印度政府剝奪當地半自治地位,並將其劃為兩個聯邦領地,企圖將該區納入政府掌控。

