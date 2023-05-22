WSJ：中國加緊發展低軌衛星群 要與星鏈競爭

「華爾街日報」報導，中國正在加緊發展能與馬斯克的「星鏈」競爭的衛星網際網路。星鏈已在世界各地迅速擴展，並在烏克蘭對抗俄羅斯侵略的戰爭中展現軍事應用。 （美聯社）

「華爾街日報」（WSJ）報導，中國正在加緊發展能與馬斯克的「星鏈」競爭的衛星網際網路。星鏈已在世界各地迅速擴展，並在烏克蘭 對抗俄羅斯侵略的戰爭中展現軍事應用。

美國「華爾街日報」指出，儘管中國打造衛星寬頻網路的野心面臨數項挑戰，例如發射能力有限及一些技術障礙；但當烏克蘭的電信基礎設施在戰爭中受損時，馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX ）架設的星鏈（Starlink）還能繼續提供烏克蘭高速網路連線，凸顯布建類似低軌衛星群的必要性。

中國的軍事研究人員便曾呼籲中國加快腳步發展自有低軌衛星網路，擔憂主要軌道恐將越來越擁擠。如今中國境內已有幾個新的發射場正在興建，且中國的衛星產業也在新的國有企業和民間企業加入下持續擴張。

其中中國私人公司天兵科技便正試圖研發單次發射就能部署最多60枚衛星的火箭，大約相當於SpaceX的局部可重複使用火箭「獵鷹9號」（Falcon 9）供應星鏈時的酬載。

天兵科技4月已首度成功將一枚液態燃料火箭送上軌道，朝向打造出可重複使用載具邁出重大一步。而星鏈之所以能快速成長，正是拜獵鷹9號發射成本較低及酬載能力龐大之賜。

專注於中國航太產業的香港顧問公司軌道門戶諮詢（Orbital Gateway Consulting）創辦人庫吉（Blaine Curcio）表示，中國2年內將發射火箭酬載量增加一倍是「完全可能的」。

衛星寬頻網路在2020年4月成為中國國家優先事項，當時中國國家發展和改革委員會將衛星網路納入新型基礎設施當中，屬於北京 推動關鍵科技自給自足的一環。同年稍晚，聯合國（UN）旗下衛星部署註冊機構國際電信聯盟（International Telecommunication Union，ITU）便接獲中國申請布建2個衛星群，合計至少有7808枚衛星。

SpaceX從發射首批衛星來建構星鏈，到目前軌道上共有約4000枚衛星，一共花了約4年時間。其中去年進行過30多批次衛星發射，今年至今也已發射了17次，包括本月19日用獵鷹9號火箭將22枚衛星送入軌道。

追蹤全球太空飛行活動的天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）指出，中國去年一共發射了182枚衛星，不到同年美國發射部署衛星數量的1/10。

SpaceX總裁蕭特威爾（Gwynne Shotwell）本月稍早在馬侃研究所（McCain Institute）主辦的一場活動中表示：「中國也想打造星鏈。有個東西他們沒有，就是可重複使用的火箭。我相信他們很快就能有。」

自從北京2014年開放民間公司投入航太產業後，中國這項事業加速發展。儘管目前業界仍由國有企業主宰，但軌道門戶的庫吉表示，中國現在已有約24家商業發射公司。