西安峰會3重點1迴避 警告美？ 「凸顯外交優先選項」

西安峰會落幕，圖為習近平(中)和貴賓們前往歡迎宴會。（新華社）

「中國─中亞峰會」已經結束，外媒仍聚焦中國在中亞地區的影響力。外媒分析，這場峰會的主旋律凸顯北京 中亞外交的優先選項，也展現中國在俄羅斯 長期主導的中亞地區的外交實力，並警告外部勢力不要干涉，這顯然是向華盛頓發出警告。中國官媒則定調這場峰會是「中國辦成一件史無前例的大事」，並意有所指稱，對照美國的焦慮，「更多更有意思的博弈還在後頭」。

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華爾街日報分析指出，中亞五國是前蘇聯加盟共和國，自20世紀90年代初成為獨立國家以來，中國一直與它們穩步發展外交關係。中國領導人習近平利用與中亞五國領導人舉行峰會的機會，展示了中國在這個俄羅斯長期占據主導的地區日益提升的地位，呼籲加深經濟聯繫，並警告外部勢力不要干涉，這顯然是向華盛頓發出警告。

BBC分析認為，中國─中亞峰會自始至終貫穿的主旋律凸顯北京中亞外交的優先選項，可解讀出三個重點和一個迴避事項。

在三個重點方面，一是藉此峰會，北京力圖彰顯歷史和友誼，在古絲綢之路起點西安舉行，是希望人們看到，中國與中亞自古以來就有密切交往。二是尋求合作和發展，中國和中亞五國共同發布的近5000字「西安宣言」裡，「合作」出現50多次，「發展」超過40次。三是關注安全和穩定，特別是連動新疆的穩定。

而一個迴避是，烏克蘭 戰爭、俄羅斯隻字未提。報導指出，烏克蘭也是前蘇聯加盟共和國，俄烏戰爭後，中亞五國難免感到唇亡齒寒。但雖然未提及俄烏戰爭，中國官媒卻在此期間批評G7「拱火」俄烏衝突，並在閉幕當天宣布俄羅斯總理米舒斯京將訪中的消息。

而中國官媒在峰會閉幕後仍持續宣傳會議成果。新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」發文指出，中國─中亞峰會是中國辦成的一件史無前例的大事，這麼多草原民族的領袖和中原大一統國家的領導人相聚在西安，上一次應該還在唐朝。現在是中國與中亞關係最好的年代。

這次峰會有三個層次，一是中國─中亞關係的新里程碑。二是確立了峰會元首機制，「更多更深度合作還在後面」，其中的基建和互聯互通合作，不排除阿富汗也會加入。三是更多更有意思的博弈在繼續。這次峰會成果讓世界看到中國的朋友滿天下，而對照廣島峰會下的美國，面對國內債務上限等問題其實很焦慮。「團結一切可以團結的人，這樣的中國，何懼之有？ 」

觀察者網引述學者分析這次峰會的七份雙多邊文件、100餘份各領域合作協議指出，此次峰會中，中亞五國也深刻理解，其發展所缺的錢和技術，「最方便的來源就是中國」。