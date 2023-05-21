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東風27服役多年？ 港媒：中刻意保密

記者廖士鋒／綜合報導
東風27是否存在，近期是外界關注解放軍飛彈技術的焦點。圖為網路流傳的東風27照片。（取材自facebook.qiqi.com）
東風27是否存在，近期是外界關注解放軍飛彈技術的焦點。圖為網路流傳的東風27照片。（取材自facebook.qiqi.com）

解放軍超高音速飛彈東風27近期成為美國關注的焦點，港媒援引消息人士指，這款飛彈2019年前的某個時間已服役，但解放軍不想這麼早公開這張「王牌」。

港媒南華早報20日援引不願具名的軍方消息人士指出，中國最先進的超高音速飛彈東風27已經服役四年多，且在其前身東風17於2019年閱兵現身後，一直被刻意保密。

該消息人士指，作為瞄準關島的強大武器，東風27被設計為攜帶不同種彈頭，為一顆極音速滑翔彈頭（HGV）或可用於擊中不同目標的多彈頭。這款飛彈特徵與東風17相同，射程1500公里、速度達五倍音速。

同時，消息人士還證實美國五角大廈情報文件洩漏出的消息，即解放軍2月25日測試這款飛彈，其「很可能可以穿越美國的飛彈防禦系統」，並強調因為這款飛彈有非常複雜的操作系統，故需要不斷測試，保證其彈道更加穩定，以免精確打擊能力受影響。

此前美國五角大廈機密文件遭洩漏，內容提到解放軍2023年2月試射東風27，僅花12分鐘就飛到2100公里的區域，平均速度為8.6馬赫左右，美國官方估計其射程為5000到8000公里，可直抵夏威夷。

而具解放軍火箭軍背景、有大校軍銜的軍事專家邵永靈日前指出，東風27很可能是東風17的乘波體彈頭，結合東風26或其他彈道飛彈的推進器技術，具備核常兼備的打擊能力。

她表示，在各國反導技術日趨進步的情況下，彈道固定的彈道飛彈已經越來越難突破敵方飛彈防禦系統，因此要麼選擇更新核武庫、強化威懾能力，要麼投身研發更先進彈頭，規避敵方反導系統。

解放軍 五角大廈 彈道飛彈

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