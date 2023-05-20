我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

校董會通過 加州大學擬雇用無證學生

NBA／威廉斯挑釁點燃怒火 巴特勒痛擊綠衫軍 熱火奪東冠2連勝

英媒：俄羅斯傭兵集團「瓦格納」不甩制裁 買中頭盔

中國新聞組／北京20日電
俄羅斯傭兵集團總頭目普里戈津。(美聯社)
俄羅斯傭兵集團總頭目普里戈津。(美聯社)

英國金融時報報導，俄羅斯傭兵集團瓦格納（Wagner Group）的一家影子公司從中國購買了數萬個防護頭盔。據指出，儘管西方國家採取一系列制裁措施，遏制這支被美國定性為「跨國犯罪組織」的私人軍隊，但瓦格納集團仍繼續在國際市場上進口物品。

經分析報關單，一家名為Broker Expert的俄羅斯瓦格納關聯公司於去年11月和12月從一家名為杭州陽光雨林進出口有限公司（Hangzhou Shinerain Import And Export Co.）的小型中國公司購買了2萬個聚合物頭盔。中國集團聲稱他們是為了「遊戲用途」。

據報導，這些頭盔分為四批，申報價值略高於200萬美元(約1402萬人民幣)。當時瓦格納集團頭目普里戈津（Yevgeny Prigozhin）正在招募數以萬計的俄羅斯罪犯送往烏克蘭前線。從那以後，大量的瓦格納部隊在旨在奪取巴赫穆特市控制權的殘酷消耗戰中喪生，美國最近估計，自去年12月以來，已有2萬多名俄羅斯戰士在烏克蘭喪生。

報導指出，普里戈津通過旗下餐飲集團發送給金融時報的語音信息顯示，他「從未聽說過參與購買頭盔的公司名稱」。

據報導，聖安德魯斯大學全球法律和治理中心研究員馬塞爾．普利赫塔（Marcel Plichta）說：「普里戈津仍然能夠在烏克蘭和至少三個非洲國家派駐武裝承包商，從中國購買設備，並走私資源，這表明他建立了一個多麼有彈性的網絡。」

報導說，根據一份美國情報報告，瓦格納在今年初要求中國提供武器，但未獲成功。美國官員一再警告中國，如果向俄羅斯提供致命武器，將面臨後果。

CNN曾報導說，西方情報官員對中國公司向俄羅斯提供防彈衣和頭盔等非致命裝備感到擔憂。在過去一年裡，制裁下的俄羅斯公司尋求西方供應的替代品，從中國的進口激增。

據報導，Broker Expert的中國供應商杭州Shinerain公司位於浙江省。根據該公司在阿里巴巴出售商品的頁面信息，該公司有5到15名員工，主要業務是銷售女裝。

報導指出，這家中國公司還表示，不了解普里戈津或瓦格納集團，也不知道Broker Expert與瓦格納的關係。「我們只是服務於我們收到的訂單，我們遵守法律，我們不會運送任何非法物品。」

根據海關數據，Broker Expert在俄羅斯全面入侵烏克蘭期間從中國大量採購。

俄羅斯 烏克蘭 英國

上一則

增飛美國班機 中國4航司各加1航班 20日起飛

下一則

WSJ：習近平指派國安部長陳一新掛帥 嚴打美企情蒐行為

延伸閱讀

傭兵證實俄撤巴赫姆特附近 反攻前烏半年來最大斬獲

傭兵證實俄撤巴赫姆特附近 反攻前烏半年來最大斬獲
烏稱俄無力進攻但防禦仍強 雙方互控攻擊平民區

烏稱俄無力進攻但防禦仍強 雙方互控攻擊平民區
瓦格納首腦否認欲對烏克蘭洩俄軍位置 控俄菁英潑糞

瓦格納首腦否認欲對烏克蘭洩俄軍位置 控俄菁英潑糞
俄軍認「撤至巴赫穆特以北」 瓦格納首腦批潰敗

俄軍認「撤至巴赫穆特以北」 瓦格納首腦批潰敗

熱門新聞

(擷自雅典娜抖音)

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

2023-05-16 14:00
蘇州市中級人民法院宣布，持有美國護照的港人梁成運犯「間諜罪」，一審將其判處無期徒刑。（取材自微博）

德州和統會長梁成運 遭中國以間諜罪判無期徒刑

2023-05-15 02:25
（取自radarbali網站）

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

2023-05-17 13:42
網傳大連灣海底隧道漏水。(視頻截圖)

號稱可用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

2023-05-16 22:28
美國梁氏文化基金會主席梁成運（左）2018年10月16日與德州達拉斯中國和平統一促進會會長顧天鵬在晚宴現場合影。本報資料照片

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

2023-05-15 09:21
中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

2023-05-12 13:22

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國