關係進一步修復 中國將進口澳洲木材 澳總理擬訪華

中國17日開放從澳洲進口木材。圖為一家在墨爾本的木材庫存。(美聯社)

中澳關係進一步修復。中國駐澳洲 大使肖千宣布，中國從17日起恢復進口澳洲木材。這是自2020年中國稱在部分貨物中發現害蟲而暫停進口後，兩國首次重啟木材貿易。另外，中澳雙方正在磋商澳洲總理年內訪華事宜。

根據路透、澳洲廣播公司報導，肖千18日表示，中國海關於17日已正式通知澳洲農業部長，從即日起恢復進口澳洲木材。肖千指出，澳洲提供的木材檢疫資料滿足了中國海關的條件，因此決定解除進口禁令，「這是根據澳洲提供的材料，認真研究後得出的結論」。

2020年時，中澳外交與貿易爆發衝突，中國對澳洲進口產品祭出限制進口、高關稅等經濟制裁，木材即是被中國限制進口的品項之一。

當時，中國政府稱在來自澳洲幾個港口的貨物中發現害蟲，便以防止害蟲進入中國、保護中國林業生態安全為由，暫停了中澳間年交易額達6億澳元（約27億9000萬人民幣、4億698萬美元）的木材交易。

然而，隨著澳洲貿易部長法瑞爾甫結束訪華行程，到訪北京 期間，法瑞爾與中國商務部 長王文濤會面，除了是澳洲貿易部長四年來首度訪華，更睽違六年重啟中澳部長級經濟聯委會，雙邊皆同意重啟多項經貿對話機制，強化兩國經貿對接，顯示雙邊關係回溫，中國有望逐一解除對澳洲商品的制裁。

針對此次中國重新開放澳木材進口，法瑞爾透露，這即是他上周訪北京時，與中方討論的內容之一，他並強調，「任何解決貿易壁壘的步驟都是歡迎的，期待兩國盡快全面恢復所有受影響的貿易」。

美國之音報導，肖千18日證實，中澳雙方正在就澳洲總理艾班尼斯訪問中國一事進行磋商。這是兩國進一步修復受損的雙邊關係的最新跡象。