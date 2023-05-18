中美商務部長將會面 王文濤下周訪美見雷蒙多與戴琪

中國商務部部長王文濤。（取材自中國青年網）

中國駐美大使館發言人劉鵬宇18日公布，中國商務部長王文濤將於下周訪問美國，與美國商務部長雷蒙多 以及美國貿易代表戴琪 會面。

根據路透報導，劉鵬宇在中國大使館的在線新聞發布會上宣布了上述消息，並補充說，北京 願意與美國在各個層面進行溝通，但前提是相互尊重。

報導引述消息人士稱，王文濤將於下週在華盛頓會見雷蒙多，然後前往底特律參加亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，並將在5月25日至26日會議間隙會見戴琪。

戴琪和雷蒙多辦公室的發言人沒有回應置評請求。中國大使館也在一份電子郵件聲明中說，雙方仍在討論計劃細節。

美國此前表達了與中國舉行高層會談的願望，尋求與北京接觸，以防止日益緊張的兩國關係滑向衝突。今年2月初發生的中國氣球事件引髮美中外交危機，美國國務卿布林肯因此取消了原定於當月到北京的訪問。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅與美國總統國家安全事務助理蘇利文5月10日至11日在奧地利維也納舉行會晤。雙方就推動中美關係排除障礙、止跌企穩進行了8小時坦誠、深入、實質性、建設性的討論。

白宮高官說，中美同意有必要放下導致雙方關係緊張的間諜氣球事件，並恢復正常溝通渠道以穩定兩國關係。