習視察後 北京推第2批央企遷雄安：義不容辭的政治責任
中國國家主席習近平日前罕見率三名政治局常委到河北雄安新區視察，自誇他定調的雄安新區「堪稱奇蹟」，是千年大計，要久久為功，要求北京企業和單位「需要搬就得搬」，「不能搞變相回流」。北京已推第二批央企遷雄安新區，但仍有人唱衰雄安新區是「鬼城」，習近平此次高規格視察凸顯高層對雄安新區的重視，也折射出中共政治秩序似乎正出現微妙變化。
雄安新區位於河北保定東部，習近平在2017年親自定調規畫為「京津冀協同發展」的重要工程。6年來已有4家央企總部、4所高校、2所醫院遷往雄安新區，但仍有不少企業觀望，搬遷進度緩慢，外界甚至有傳言稱雄安新區已爛尾。
5月10日至12日，習近平罕見率三名政治局常委李強、丁薛祥及蔡奇到河北雄安新區考察並召開兩場座談會。香港01報導稱，過去20多年，中共總書記和總理通常不會同時出現在北京之外的地方，除非遇重大事情。此次視察規格歷史罕見，既凸顯高層對於雄安新區的重視，又折射出中共政治秩序發生微妙變化。
習近平在考察中表示，雄安新區是為疏解北京非首都功能而誕生的，不是為了簡單建一個新區、建一個新城，這個定位一定要搞清楚。「短短6年裡，雄安新區從無到有、從藍圖到實景，一座高水平現代化城市正在拔地而起，堪稱奇蹟」。並強調雄安新區建設是「千年大計，要久久為功，既不能心浮氣躁，也不能等靠要」。使京津冀成為中國式現代化的先行示範區。
習近平也對搬遷提出明確要求：「不能憑自身好惡，需要搬就得搬。不能搞『紙面疏解』、『變相回流』，名義上疏解，結果回去了。更不能通過在京設立二級單位等方式邊疏解邊新增」。他並重申，「首都首先是政治中心，不是『大雜燴』，不能『胡同裡辦工廠』、搞『地攤經濟』」。
習近平考察過後，5月13日，新華社發表文章指習近平推動的雄安新區計畫「高瞻遠矚」。同日，北京市委常委召開擴大會議，迅速響應習近平的號召，表明支持並加快推進第二批在京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等向雄安轉移。北京書記尹力表示，「始終把支持雄安新區作為義不容辭的政治責任」，「助力雄安新區打造高質量發展樣板」。
不過有報導指出，尹力未出席習近平在河北石家莊主持召開的「推進京津冀協同發展」座談會，罕見地只提交書面發言。有分析稱這與尹力上任後不久即發生29死的北京長峰醫院火災仍存疑點有關，可能也涉及中共黨內權力爭鬥。
上一則
香港母親節酒樓午市勝疫前 花市街客少三成
下一則
FB留言