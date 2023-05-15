習視察後 北京推第2批央企遷雄安：義不容辭的政治責任

中共總書記習近平5月10日在河北省雄安新區考察。(新華社)

中國國家主席習近平 日前罕見率三名政治局常委到河北雄安新區視察，自誇他定調的雄安新區「堪稱奇蹟」，是千年大計，要久久為功，要求北京 企業和單位「需要搬就得搬」，「不能搞變相回流」。北京已推第二批央企遷雄安新區，但仍有人唱衰雄安新區是「鬼城」，習近平此次高規格視察凸顯高層對雄安新區的重視，也折射出中共 政治秩序似乎正出現微妙變化。

雄安新區位於河北保定東部，習近平在2017年親自定調規畫為「京津冀協同發展」的重要工程。6年來已有4家央企總部、4所高校、2所醫院遷往雄安新區，但仍有不少企業觀望，搬遷進度緩慢，外界甚至有傳言稱雄安新區已爛尾。

5月10日至12日，習近平罕見率三名政治局常委李強、丁薛祥及蔡奇到河北雄安新區考察並召開兩場座談會。香港01報導稱，過去20多年，中共總書記和總理通常不會同時出現在北京之外的地方，除非遇重大事情。此次視察規格歷史罕見，既凸顯高層對於雄安新區的重視，又折射出中共政治秩序發生微妙變化。

習近平在考察中表示，雄安新區是為疏解北京非首都功能而誕生的，不是為了簡單建一個新區、建一個新城，這個定位一定要搞清楚。「短短6年裡，雄安新區從無到有、從藍圖到實景，一座高水平現代化城市正在拔地而起，堪稱奇蹟」。並強調雄安新區建設是「千年大計，要久久為功，既不能心浮氣躁，也不能等靠要」。使京津冀成為中國式現代化的先行示範區。

習近平也對搬遷提出明確要求：「不能憑自身好惡，需要搬就得搬。不能搞『紙面疏解』、『變相回流』，名義上疏解，結果回去了。更不能通過在京設立二級單位等方式邊疏解邊新增」。他並重申，「首都首先是政治中心，不是『大雜燴』，不能『胡同裡辦工廠』、搞『地攤經濟』」。

習近平考察過後，5月13日，新華社發表文章指習近平推動的雄安新區計畫「高瞻遠矚」。同日，北京市委常委召開擴大會議，迅速響應習近平的號召，表明支持並加快推進第二批在京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等向雄安轉移。北京書記尹力表示，「始終把支持雄安新區作為義不容辭的政治責任」，「助力雄安新區打造高質量發展樣板」。

不過有報導指出，尹力未出席習近平在河北石家莊主持召開的「推進京津冀協同發展」座談會，罕見地只提交書面發言。有分析稱這與尹力上任後不久即發生29死的北京長峰醫院火災仍存疑點有關，可能也涉及中共黨內權力爭鬥。