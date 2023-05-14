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華春瑩推圖對比：中投資人民 美投資戰爭

中國新聞組／北京14日電
華春瑩13日在推特上發了一張圖，對中國與美國做出最新的對比。（取材自推特）
華春瑩13日在推特上發了一張圖，對中國與美國做出最新的對比。（取材自推特）

投資於人民VS投資於戰爭」，中國外交部部長助理、發言人華春瑩13日在推特上發了一張圖，對中國與美國做出最新的對比。

環球網報導，華春瑩當天在推特上發了一張圖，並在配文中寫道：「投資於人民VS投資於戰爭」。這張圖左邊所列舉新華社報導中的數據顯示，2012年至2020年間，中國有關扶貧資金累計投入約為2460億美元。

綜合新華社此前報導，2012年至2020年間，中國各級財政專項扶貧資金累計投入人民幣近1.6兆元（約2303億美元）。2021年2月，中國宣布脫貧攻堅戰取得全面勝利。中國打贏脫貧攻堅戰，歷史性地解決了困擾中華民族幾千年的絕對貧困問題，創造了人類減貧史上的奇蹟。9899萬貧困人口，八年時間，一個都不少，全部邁進全面小康社會。

與此形成對比的是，圖右邊所列舉美聯社報導中的數據顯示，截至2020年，美國為阿富汗戰爭和伊拉克戰爭投入的有關直接成本達2兆美元。

2021年8月，美聯社發表一篇報導，盤點了阿富汗戰爭代價幾何。報導稱，截至2020年，美國通過舉債為阿富汗戰爭和伊拉克戰爭的直接成本進行融資，估計高達2兆美元。到2050年，估計利息成本高達6.5兆美元。

2022年9月20日，在中國外交部舉行的例行記者會上，有記者提到，美國獨立調查記者諾頓引用美國國會研究服務部公布的數據稱，1798年到2022年，美國在海外發動了469次軍事干預行動，僅冷戰結束至今的短短30多年間，就發動了251次，數量遠超冷戰結束前190多年間的總和。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，美方一再聲稱尊重和維護「以規則為基礎的國際秩序」，然而美國國會公佈的這些數據卻充分體現了「美國規則」的好戰本性和霸權底色。

投資 阿富汗 華春瑩

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