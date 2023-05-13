帶俄上談判桌？中國特使將赴烏俄五國斡旋

李輝(右)將赴歐洲五國訪問，圖為2015年他與俄總理梅德維傑夫會面。(路透資料照片)

中國外交部昨宣布，下周將派特使李輝訪問烏克蘭 、俄羅斯 等五國，就政治解決烏克蘭危機同各方溝通。分析認為，中方選派與俄羅斯關係親密的李輝前往斡旋，某種程度上是中國給俄羅斯的一顆「定心丸」，有助於打消俄羅斯的顧慮，並將俄帶上談判桌。而繼促成沙烏地阿拉伯和伊朗恢復交關係後，中國此次再扮俄烏「調停人」，似乎意在努力顯示其全球外交影響力。

中國國家主席習近平4月26日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時宣布將派「中國政府歐亞事務特別代表」赴烏克蘭等國訪問。昨天，中國外交部發言人汪文斌表示，15日起將派歐亞事務特別代表李輝大使赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯五國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。

汪文斌表示，烏克蘭危機爆發以來，中方始終客觀公正積極勸和促談，並在習近平提出「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」基礎上發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件」，李輝此行是中方致力於勸和促談的又一體現。中方願為推動烏克蘭危機政治解決作出中國貢獻。

今年70歲的李輝是俄國通，自1981年起即在中國駐蘇聯大使館工作，曾任外交部副部長、並於2009年到2019年任駐俄羅斯大使，總計在前蘇聯和俄羅斯待了16年，他在卸任大使兩個月前獲俄羅斯頒發「友誼勳章」。

BBC引述紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄表示，選李輝做特使，在某種程度上是中國給俄羅斯的一顆「定心丸」，有助於打消俄羅斯的顧慮。尤其俄烏戰局僵持不下，接下來幾個月可能是一個談判的窗口。「中國也許確實不是理想的中立調停者，但是，在西方全力支持烏克蘭的背景下，中國的參與卻成為把俄羅斯帶上談判桌的一種必需條件。」

陳澄認為，中國既然要樹立自己的全球大國形象，就必須在外交上積極主動地展現能力。這些外交活動旨在為烏克蘭衝突未來的政治解決做好鋪墊，設立框架。「一方面，中國可以繼為沙烏地阿拉伯和伊朗調停後進一步加強自己的全球外交實力。另一方面，中國也希望能以此博得廣大第三世界國家和一些不希望俄烏之間長期戰爭的歐洲國家的好感和支持。」

自由亞洲電台報導則指出，自俄烏衝突爆發以來，國際社會一直對北京 的所謂「中立立場」和能否扮演「調解人」持高度懷疑態度。中烏領導人的首次對話，還被美國華爾街日報稱是北京正試圖將自己塑造成俄烏衝突的「潛在和平締造者」。但中國外交部宣布李輝訪問行程的同一天，克里姆林宮方面卻表示，目前並沒有安排普亭與中國特使會晤的計畫。