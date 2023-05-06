奈伊：美中2017年來進入大國競爭週期 須防1914年重演

奈伊曾任美國前副國務次卿，目前已從哈佛大學榮退。圖為他2010年在台演講畫面。（聯合報系資料照片）

美國知名國際關係學者、哈佛大學 名譽教授奈伊以「軟實力」、「巧實力」論述聞名於世，近日他接受中國媒體訪問時指出，美中關係自2017年以來進入「大國競爭」為重點週期，對此須慎重、不要讓這段時期失去控制，重演1914年狀況。他估計，也許到了2030、2040年代，雙方關係的週期可能會轉向更多接觸與合作，但必須先度過這個危險時期。

奈伊（Joseph Nye）近日在中國出版他的新書「軟實力與中美競合」，在視訊出席新書發表會期間，接受媒體採訪對美中關係提出闡述。

據新京報的專訪，奈伊指出，歷史上美中關係經歷了起起伏伏，有些會持續十年或更長時間。「自2017年以來，我們進入了一個以大國競爭為重點的週期。在此之前，我們經歷了一個更注重經濟關係的週期。我認為這些週期都不會很快得到改變」。他認為，當人們討論2020年代剩下的時期美中關係會怎麼樣時，「我們必須慎重，不要讓這段大國競爭時期失去控制，以至於我們在無意中陷入我們都不想看到的局面。我認為這是（未來一段時期）值得關注的原因」。

他也預期，也許到了2030年代和2040年代，這個週期可能會再次轉向更多的接觸、更多的合作，「但我們必須先度過這個危險的時期，才能夠看到這種轉變的到來」。奈伊強調，美國和大陸應該有高層接觸，但也應該有中層接觸，想辦法建立「護欄」，防止小事件演變成大事件。他也強調，不應該把當前的情況看作是中國在崛起、美國在衰落，而應該看作是兩國將成為同伴，需共同努力管理好這種關係。

奈伊指出，如果拜登 （Joe Biden）連任美國總統，華府對北京 政策將延續，但也不是一成不變，「如果雙方能夠在所劃定的領域內開展互惠合作，拜登的政策也可能會逐漸改變」。

就「軟實力」議題，他認為，中國軟實力來自於非常具有吸引力的傳統文化；在經濟上取得的成功，讓數億人脫貧也非常吸引人；而美國的「軟實力」不僅基於政府行為，還依賴美國文化中的公民社會。對於近期北京在國際事務扮演了不少調停者角色，奈伊認為這增強了北京的「軟實力」。他認為，軟實力可成為雙方競爭領域，也可以成為合作的領域。

而在與全球化智庫（CCG）理事長王輝耀的對話中，他則提到，一些美國人將中國襲擊美國視作一種潛在的威脅，就像日本在1941年襲擊珍珠港一樣。不過他強調，中美之間的潛在威脅更像是1914年，當時的歐洲大國都認為將進行的是一場非常短暫、激烈的戰爭，但事實恰好相反，戰爭持續四年，導致1,000多萬人死亡。他認為危險「是我們像1914年那樣犯錯，而不是像1941年那樣我們中的一方攻擊另一方，這就是我們之前談到的『護欄』如此重要的原因」。

奈伊強調，自己拒絕將美中關係視作進入新冷戰，因為雖然有激烈的競爭，但在經濟和生態方面存在著高度的相互依賴，這在美蘇冷戰期間從未存在過。他提到，若能擺脫這些「誰崛起和誰衰落的問題」，中美關係將更加健康。

對於北京發展「巧實力」，他則直言，僅在中東或烏克蘭推動和平是不夠的，還必須在其周邊這樣做、管理與鄰國的邊界爭端。另外，對近年中共「戰狼外交」的進展，他則直言，「這種與其他國家爭論對立的情況在國際政治中是比較糟糕的」。