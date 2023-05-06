中國、寮國打擊跨國武裝犯罪集團 罕見將軍演

解放軍南部戰區將赴寮國展開近三周聯合軍演，演習代號為「友誼盾牌」。（央視新聞截圖）

中國國防部宣布，解放軍 南部戰區將於5月9日赴寮國，罕見地與寮軍舉行「友誼盾牌」軍演。據指出，這次演習雙方共動員兵力900名，模擬的情境是「聯合打擊跨國武裝犯罪集團」。

此次演習名為「友誼盾牌–2023」，據央視新聞報導，將於9日至28日在寮國人民軍庫馬丹學院某訓練場舉行，解放軍參演部隊已於4日在滇東高原某訓練場舉行出征儀式。消息指出，解放軍參演兵力由南部戰區陸軍第75集團軍某合成旅為主體組成，裝備包括防護型突擊車和各型軍械等300餘台（具），解放軍一方參演官兵則為200多位。

解放軍參演部隊指揮員任友總指出，聯演內容包括混編聯訓、綜合演練、文化交流以及人道主義援助工作等，且聯演「緊貼實戰」，對增進兩國友誼、加強兩軍交流互鑒以及維護地區和平穩定具有重要意義。

公開資料顯示，解放軍與寮軍首次聯演是2018年於永珍舉行為期7天的「和平列車」聯演，當時共動員官兵200餘人。2019年6月，解放軍與寮軍還在第二屆「中老邊境國防友好交流活動」框架下，在滇南舉行過以邊境聯合反恐為背景的實兵實彈演練，係兩軍首次反恐聯合演練，並進行邊防部隊聯合巡邏。而去年的「和平列車」演習解放軍派出149名兵力，也是衛生列車首次出境參演，且是利用剛開通的中寮鐵路運送。