美允許中國航空公司12航班 中媒：「讓步說」不成立

美國宣布增加中國航司執飛美國航班，被視為是一個讓步，但中媒強調讓步說不成立。圖為部分中國留學生與家長在上海浦東機場等待辦理登機。（中新社）

美國運輸部新增中國籍航空公司執飛美中航班的數量為12個，與美國航空公司相同，而英國金融時報解讀這是美國對中國做的一個「小小讓步」，但中媒觀察者網指出，美方無理要求在先，「讓步說」並不成立。

美國運輸部是在3日宣布上述消息，允許中國航空公司飛往美國由每周8個航班增長到12個，並指目標是改善環境，使美中航空公司能夠充分行使其雙邊權利，保持兩國航空公司之間的競爭平衡和公平機會。美國運輸部並指希望與中國民航局保持對話，以逐步實現雙方航空服務市場更廣泛的重新開放。

金融時報報導，這是當前中美關係處於不穩定之時，美方對中方做出的「小讓步」。先前金融時報已披露美方設下前提條件是中國赴美航班不得飛越俄羅斯 領空。此外，近期美方一直在試圖為財政部長葉倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）訪中國「鋪路」。此前這些美方官員已多次表達希望訪陸並同北京官員會面的想法。

中媒觀察者網指出，過去三年時間，受新冠疫情 影響，中美航班大範圍削減。2020年1月底，由於中國疫情較為嚴重，美國聯合航空、達美航空、美國航空等先後暫停了中美航線 運營。中國國籍航空公司在民航局「五個一」政策限制下，只保留少量中美航班的運營。

自2023年1月8日起，中國正式實「乙類乙管」，各類國際客運航班管控措施悉數取消，「然而在這樣的局面下，中美航線依然是『紋絲不動』，與『乙類乙管』前的航班量保持一致，沒有任何新增」。觀察者網強調，美方提出無理要求在先，現在只是同意恢復到對等局面，「金融時報所謂的『讓步』恐怕並不成立」。

第一財經則指出，與疫情前每天就有幾十個中美直飛航班相比，目前中美航司加起來運營的中美直飛航班每周僅24班，航班量的增幅緩慢，也令中美直飛航線的票價居高不下。報導提到，查閱6月的美國直飛中國航班可以發現，經濟艙的票價動輒還在3萬（人民幣，下同）以上，與疫情前的往返機票可在萬元以下還有不少差距。

此外，報導還引述多位行業內人士說法指，目前，美國航司的飛行員等人員配備依然未能恢復到疫情前，在有限的人力資源下，選擇執飛更多更容易賺錢的歐美航線，「相較於增加中美航班，對他們來說或許更有利可圖，這也是美國航司不急於中美加班的重要原因之一」。

至於繞開俄羅斯領空所帶來的飛行時間和成本的增加，中國民航數據分析師李瀚明指出，其實往返華東和華南的美西航線基本是不受影響的，華東和華南的美東航線去程也不受影響，回程需要繞路10%左右，華北的美國航線則需要多飛約一個京滬線。