敘利亞總統：去美元化 支持以人民幣結算
愈來愈多國家加入「去美元化」行列。敘利亞總統阿塞德近日與中國政府中東問題特使翟雋會晤時，不僅讚賞中國在中東地區乃至全球的積極作用，並提到放棄使用美元、選擇以人民幣作為跨境貿易結算貨幣的新趨勢。
觀察者網引述敘利亞國家通訊社（SANA）的報導稱，阿塞德讚揚中國的斡旋工作最終讓沙烏地阿拉伯與伊朗關係得到改善，給整個中東地區的穩定帶來積極影響。
阿塞德並指出，「對抗」首先出現在經濟領域，這使得愈來愈有必要在交易中脫離美元，金磚國家可以在這一問題上發揮領導作用，國家間買賣交易也可以選擇以人民幣結算。
阿根廷4月26日也宣布，將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。3月底，巴西也宣布與中國達成協議，可以用本幣而非美元進行雙邊貿易交易。
今年3月，人民幣首次超過美元，成為中國跨境交易中最常用的貨幣。
新華社前日發自大馬士革的報導則指出，阿塞德表示，敘方高度讚賞中方堅定支持敘維護國家獨立、主權和領土完整，反對外部勢力干涉敘內政，衷心感謝中方為敘經濟發展和民生改善提供支持，特別是在敘遭受地震後第一時間伸出援手。敘方期待在共建「一帶一路」框架下繼續加強兩國各領域務實合作。
翟雋則表示，中方願同敘方共同落實好兩國領導人重要共識，繼續堅定相互支持彼此核心利益，推動兩國友好合作取得新的積極進展。中方敦促美西方立即解除對敘單邊制裁和經濟封鎖，呼籲國際社會真誠向敘人民提供人道和發展援助。中方願為敘改善同阿拉伯國家關係繼續發揮建設性作用。
在新華社的報導中並未提及阿塞德關於「去美元化」的談話。
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