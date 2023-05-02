敘利亞總統：去美元化 支持以人民幣結算

敘利亞總統阿塞德（右）4月29日與中國政府中東問題特使翟雋會晤。（取材自觀察者網）

愈來愈多國家加入「去美元化」行列。敘利亞總統阿塞德近日與中國政府中東問題特使翟雋會晤時，不僅讚賞中國在中東地區乃至全球的積極作用，並提到放棄使用美元、選擇以人民幣作為跨境貿易結算貨幣 的新趨勢。

觀察者網引述敘利亞國家通訊社（SANA）的報導稱，阿塞德讚揚中國的斡旋工作最終讓沙烏地阿拉伯與伊朗 關係得到改善，給整個中東地區的穩定帶來積極影響。

阿塞德並指出，「對抗」首先出現在經濟領域，這使得愈來愈有必要在交易中脫離美元，金磚國家可以在這一問題上發揮領導作用，國家間買賣交易也可以選擇以人民幣結算。

阿根廷4月26日也宣布，將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。3月底，巴西也宣布與中國達成協議，可以用本幣而非美元進行雙邊貿易交易。

今年3月，人民幣首次超過美元，成為中國跨境交易中最常用的貨幣。

新華社前日發自大馬士革的報導則指出，阿塞德表示，敘方高度讚賞中方堅定支持敘維護國家獨立、主權和領土完整，反對外部勢力干涉敘內政，衷心感謝中方為敘經濟發展和民生改善提供支持，特別是在敘遭受地震後第一時間伸出援手。敘方期待在共建「一帶一路 」框架下繼續加強兩國各領域務實合作。

翟雋則表示，中方願同敘方共同落實好兩國領導人重要共識，繼續堅定相互支持彼此核心利益，推動兩國友好合作取得新的積極進展。中方敦促美西方立即解除對敘單邊制裁和經濟封鎖，呼籲國際社會真誠向敘人民提供人道和發展援助。中方願為敘改善同阿拉伯國家關係繼續發揮建設性作用。

在新華社的報導中並未提及阿塞德關於「去美元化」的談話。