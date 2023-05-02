我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一天數十通陌生電話騷擾 洛縣華女崩潰

AI教父離開谷歌 警告人工智慧威脅…「將比人類更聰明」

敘利亞總統：去美元化 支持以人民幣結算

中國新聞組／北京2日電
敘利亞總統阿塞德（右）4月29日與中國政府中東問題特使翟雋會晤。（取材自觀察者網）
敘利亞總統阿塞德（右）4月29日與中國政府中東問題特使翟雋會晤。（取材自觀察者網）

愈來愈多國家加入「去美元化」行列。敘利亞總統阿塞德近日與中國政府中東問題特使翟雋會晤時，不僅讚賞中國在中東地區乃至全球的積極作用，並提到放棄使用美元、選擇以人民幣作為跨境貿易結算貨幣的新趨勢。

觀察者網引述敘利亞國家通訊社（SANA）的報導稱，阿塞德讚揚中國的斡旋工作最終讓沙烏地阿拉伯與伊朗關係得到改善，給整個中東地區的穩定帶來積極影響。

阿塞德並指出，「對抗」首先出現在經濟領域，這使得愈來愈有必要在交易中脫離美元，金磚國家可以在這一問題上發揮領導作用，國家間買賣交易也可以選擇以人民幣結算。

阿根廷4月26日也宣布，將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算。3月底，巴西也宣布與中國達成協議，可以用本幣而非美元進行雙邊貿易交易。

今年3月，人民幣首次超過美元，成為中國跨境交易中最常用的貨幣。

新華社前日發自大馬士革的報導則指出，阿塞德表示，敘方高度讚賞中方堅定支持敘維護國家獨立、主權和領土完整，反對外部勢力干涉敘內政，衷心感謝中方為敘經濟發展和民生改善提供支持，特別是在敘遭受地震後第一時間伸出援手。敘方期待在共建「一帶一路」框架下繼續加強兩國各領域務實合作。

翟雋則表示，中方願同敘方共同落實好兩國領導人重要共識，繼續堅定相互支持彼此核心利益，推動兩國友好合作取得新的積極進展。中方敦促美西方立即解除對敘單邊制裁和經濟封鎖，呼籲國際社會真誠向敘人民提供人道和發展援助。中方願為敘改善同阿拉伯國家關係繼續發揮建設性作用。

在新華社的報導中並未提及阿塞德關於「去美元化」的談話。

貨幣 一帶一路 伊朗

上一則

經濟「向死而生」新表現 淄博燒烤的啟示錄

下一則

北京、武漢拒收留 公民記者方斌出獄被踢皮球

延伸閱讀

菲律賓總統訪華府 美強化印太合作圍堵中國

菲律賓總統訪華府 美強化印太合作圍堵中國
烏茲別克公投通過修憲 現任總統可再執政17年

烏茲別克公投通過修憲 現任總統可再執政17年
人民幣國際化有進展 「去美元化」路還很長

人民幣國際化有進展 「去美元化」路還很長
願當副手？郭台銘：目前只有全力爭取參選總統

願當副手？郭台銘：目前只有全力爭取參選總統

熱門新聞

南京東南大學馬克思主義學院院長袁久紅因在群組發布色情相片遭校方免職，在中國引發廣泛關注。（取材自微博）

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

2023-04-24 22:33
女子全裸行走在人群中，許多人紛紛回頭，對她的行為感到不可置信。（取材自微博）

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

2023-04-27 07:00
聯合國大會日前就「聯合國同歐洲委員會的合作案」中有關俄羅斯侵略烏克蘭的一段陳述，中國在全案表決中最終投下贊成票。（截圖自聯合國官網）

風向轉變？聯國一項俄侵烏克蘭陳述案 北京投下贊成票

2023-04-29 22:48
寧波一名幼教女師在網上叫車，提出「肉體抵車資」，10秒即吸引超過10名司機搶單。(取材自微博)

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

2023-04-29 10:00
五一連假，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉發生「堵駱駝」，創意設置「紅駱駝停，綠駱駝行」。（取材自央視財經）

中國五一假期景區塞爆 敦煌「塞駱駝」、漂流船變碰碰船

2023-04-30 22:20
何超雲未婚夫無辜中槍捲入一起性侵案。（取材自Instagram）

香港消防員遊日涉性侵被捕 賭王千金男友無辜躺槍

2023-04-27 19:28

超人氣

更多 >
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回

人潮中和小孩子走散 媽媽用這招快速找回