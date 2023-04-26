節目發言惹議 中駐法大使盧沙野：一貫尊重各國主權獨立和領土完整

中國駐法國大使盧沙野。（路透 / Panoramic）

中國駐法國大使盧沙野 日前上節目受訪時表示，蘇聯解體後獨立的14個「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，引來歐盟和部分歐洲國家反彈。中國駐法國大使館推特24日發布了盧沙野的個人聲明，表示他見過了法國外長辦公室主任，並重申「中國在有關問題上的立場沒有變化」。

根據使館發布的簡體中文推文，盧沙野表示他很高興在當天下午會見法國外長辦公室主任瓦希（Luis Vassy），「這一會見是數日前安排好的，我們就落實馬克宏 總統訪華成果進行了交流，也談到了近期的輿論風波，我重申了中國在有關問題上的立場沒有變化」。

盧沙野指出，「中國一貫尊重各國主權、獨立和領土完整，維護聯合國憲章宗旨和原則。蘇聯解體後，中國是最早同有關國家建立外交關係的國家之一。關於烏克蘭 問題，中方的立場同樣是一貫的、明確的，願繼續同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機做出自己的貢獻」。

中国一贯尊重各国主权、独立和领土完整，维护联合国宪章宗旨和原则。苏联解体后，中国是最早同有关国家建立外交关系的国家之一。关于乌克兰问题，中方的立场同样是一贯的、明确的，愿继续同国际社会一道，为推动政治解决乌克兰危机作出自己的贡献。 — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) April 24, 2023

此前新聞報導，中國駐法國使館25日以發言人名義發布新聞稿稱，盧沙野關於烏克蘭問題的表態不是政策宣示，而是在電視辯論中的個人觀點表達，各方不應過度解讀。法國世界報英文版報導，法國總統馬克宏對此表示，「用這些術語講話不是外交官的工作」，他也完全支持歷史與邊境的理解受到攻擊的國家。