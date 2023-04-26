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中企參建沙烏地「智慧城市」美媒酸：是監控城市

中國新聞組／北京26日電
新未來城在北京三元橋的廣告牌。（取材自觀察者網／視覺中國圖）
新未來城在北京三元橋的廣告牌。（取材自觀察者網／視覺中國圖）

拜登政府自上台後，便一直對沙烏地阿拉伯「求而不得」。而眼看著中國和沙烏地阿拉伯在外交、經貿等各領域密切合作，一些美媒則「酸味十足」，近日更是有媒體盯上了中企參與建設的沙烏地阿拉伯超級工程——沙烏地阿拉伯新未來城（NEOM）。

觀察者網報導，美媒「商業內幕」4月23日在報導中聲稱在新未來城的「智慧城市」功能中，沙烏地阿拉伯方面正「熱中於更大規模複製中國的監控科技應用」。報導將之稱作沙烏地阿拉伯「烏托邦」計畫中「隱藏著的一個可能更專制、黑暗的現實」。

「中國人正向沙烏地阿拉伯和其他海灣國家兜售這些東西（即監控技術），」「商業內幕」援引來自美英兩國的專家的話說，新未來城的「智慧城市」實際上是「監控城市」。報導還單拎出華為公司，質疑華為與沙烏地阿拉伯之間合作的雲技術項目的隱私保護。

據報導，沙烏地阿拉伯的新未來城設計理念超前，備受國際關注，而其中也閃耀著不少中國印記。

新未來城是沙烏地阿拉伯「2030願景」框架內的一座新城，規畫占地2.65萬平方公里，毗鄰紅海和亞喀巴灣，靠近經由蘇伊士運河的海上貿易航線。城中計畫重點發展能源與水、生物科技、食品、先進製造業和娛樂業等九大行業。

項目共分三個部分：一個是海上工業城OXAGON，一個是國際旅遊城TROJENA，以及城市項目「線」城（THE LINE）。沙烏地阿拉伯王儲去年表示，新未來城的「線」城計畫耗資5000億美元、目標容納900萬人。根據規畫，該城寬度只有200米、全長卻有170公里，將於2040年初步建成，到2045年將擁有900萬居民。

綜合新華社、阿拉伯新聞網、中東經濟文摘（MEED）等媒體報導，至今，多家中企已經參與新未來城的基建、「智慧城市」、清潔能源等多個領域。

其中，中國建築股份有限公司同西班牙和沙烏地阿拉伯的兩家企業共同與沙烏地阿拉伯新未來城公司簽訂了一份交通隧道項目施工總承包合同；中國鐵建國際集團承建了新未來城隧道支洞項目；華為公司幫助新未來城構建5G網絡、骨幹傳輸網路、數據中心、雲和AI平台；中國陽光能源將參與負責為新未來城提供儲能系統。

「我們正在開展合作，努力建設一座綠色未來城市，就像在沙漠中孕育一朵未來之花。」中國電力建設集團有限公司沙烏地阿拉伯新未來城（NEOM）樁基項目人事經理阿卜杜勒·卡里姆說。

對於中企的參與，沙烏地阿拉伯當地媒體多加讚賞。沙烏地阿拉伯媒體阿拉伯新聞城，中國能源公司與沙烏地阿拉伯的合作項目，將改變沙烏地阿拉伯和沙烏地阿拉伯企業在能源領域的遊戲規則。

今年3月，沙烏地阿拉伯財政大臣賈丹接受CGTN採訪時指出，中沙兩國有一個共同點，就是都有著長遠的打算。中國的「一帶一路」倡議和沙烏地阿拉伯的新未來城是長期的、綠色的、可持續的長期計畫，「不僅造福於本國人民，也造福於全世界」。

中企參與沙烏地阿拉伯新未來城建設。（取材自新華網）
中企參與沙烏地阿拉伯新未來城建設。（取材自新華網）
沙烏地阿拉伯新未來城項目「線」城概念圖。（取材自觀察者網）
沙烏地阿拉伯新未來城項目「線」城概念圖。（取材自觀察者網）

沙烏地阿拉伯 華為 拜登

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