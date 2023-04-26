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中開徵房地產稅 信號亮了 網：政府沒錢了 設名目徵稅

中國新聞組／北京26日電
中國全面實行不動產統一登記。（路透）
中國全面實行不動產統一登記。（路透）

中國自然資源部部長王廣華25日宣布，全面實現不動產統一登記。歷時10年，中國真正建立了不動產登記制度。新制上路後，房地產稅才可能全面落地，抑制房價飆漲。同時也將助力農村不動產登記按下「快進鍵」，激活鄉村振興。另有分析指，中國政府沒錢了，要收房產稅，因此統計公民房產，超過標準就收稅。

綜合媒體報導，中國不動產統計登記制度早在2013年就已啟動，由國土資源部負責指導監督全國土地、房屋、草原、林地、海域等不動產統一登記職責，基本做到登記機構、登記簿冊、登記依據和信息平台「四統一」。

不過，在實際推進過程中，不動產統一登記制度面臨著較多阻力。如受「財不外露」觀念影響，人們不願意配合、部分城市缺乏電子化信息管理、系統之間的整合存在缺陷。

王廣華指出，要把強化農村集體所有制根基保障、實現農民土地權利、激活農村資源要素統一起來，圍繞基本實現城鄉不動產登記全覆蓋，固底板、補短板，穩妥做好土地承包經營權和土地經營權登記，加快完成農村集體土地所有權確權登記成果更新匯交，用3至5年時間完成房地一體宅基地確權登記頒證。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，徵收房地產稅的前置條件包括全國不動產統一登記和全國聯網，本次自然資源部指出全面實現不動產統一登記，代表房地產稅徵收的前提條件進一步完善。

報導指出，前財政部部長樓繼偉日前在「比較」雜誌上發表文章稱，房地產稅是最適合作為地方稅的稅種，在經濟轉為正常增長後應儘快開展試點。

在樓繼偉看來，立法工作的難點有很多，最大的難點是房地產如何估值。一般來說應以完全產權、交易不受限的住宅為估值基準。而現實中大量的住房產權不完整、交易受限。解決的辦法是以基準估值為基礎做適當的打折，但問題十分複雜。還有其他許多難點，導致該稅法探索了多年仍未正式成法。

不動產登記工作完成後，市民不需多處跑，在指定辦公地點就能一步查詢，避免產權交叉或衝突。不動產統一登記是一系列重大改革的基礎，比如賦予農民更多財產權利，保障農戶宅基地用益物權，建立城鄉統一的建設用地市場、集體經營性建設用地「農地入市」等。

另有媒體人黃先生表示，不動產統一登記在為房產稅做鋪墊。政府沒錢了，要統計每個公民多少房產，超過標準的，就會收房產稅、遺產稅。作家王先生也認為，財政危機下，要用各種各樣方式徵稅、巧立名目解決危機「老百姓可能更苦。」

重慶市民2015年在長壽區行政服務中心領取不動產權證書。（新華社）
重慶市民2015年在長壽區行政服務中心領取不動產權證書。（新華社）

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