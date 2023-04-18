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中航母「山東艦」續往太平洋東行 艦載機上周出動210架次

記者陳言喬／綜合報導
山東艦編隊近日抵達關島以西海域演練。(視頻截圖)
山東艦編隊近日抵達關島以西海域演練。(視頻截圖)

解放軍航母山東艦在上周中國大陸對台灣軍演後，繼續往太平洋東部水域航行，最新位置來到沖之鳥礁東南方向約710公里處。另據日本方面的監測，4月10日至16日，山東艦艦載機共出動了210架次。

觀察者網引述日本統合幕僚監部的調查，在10日日本通報山東艦動向之後，時隔七天，17日才再次通報了山東艦近一周的動向。日本統合幕僚監部在通報中披露稱，在10日至16日期間山東艦艦載機共出動了210架次。

日本統合幕僚監部17日通報稱，10日至16日，山東艦先後在台灣以東演習，隨後深入菲律賓海進行了數日的演習。截止到16日，山東艦編隊正位於沖之鳥礁東南方向約710公里。也就是說，山東艦編隊一度抵達日本「專屬經濟區」以南，關島以西的海域。此前遼寧艦在去年年的遠航行動中也抵達過關島以西海域。

除了山東艦以外，日本統合幕僚監部稱目前山東艦編隊內還有一艘052D型導彈驅逐艦「焦作艦」，054A型導彈護衛艦「柳州艦」、「許昌艦」以及「查干湖」號大型綜合補給艦，055型大型導彈驅逐艦「延安艦」和「駱馬湖」號大型綜合補給艦先後於11日和13日脫離編隊，獨自進行演練任務。

根據日本統合幕僚監部披露的消息，在10日至16日7天裡，山東艦艦載機共計出動了210架次，其中戰鬥機140架次，直升機70架次。如果加上此前從6日開始的艦載機訓練的話，山東艦搭載的艦載機在此次出海演習中國計出動了大約330架次。

日本統合幕僚監部17日發布山東艦10日至16日，艦上艦載機共出動了210架次。圖...
日本統合幕僚監部17日發布山東艦10日至16日，艦上艦載機共出動了210架次。圖為山東艦上殲15艦載機起飛升空。（新華社）

日本 遼寧艦 解放軍

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