中航母「山東艦」續往太平洋東行 艦載機上周出動210架次

山東艦編隊近日抵達關島以西海域演練。(視頻截圖)

解放軍 航母山東艦在上周中國大陸對台灣軍演後，繼續往太平洋東部水域航行，最新位置來到沖之鳥礁東南方向約710公里處。另據日本 方面的監測，4月10日至16日，山東艦艦載機共出動了210架次。

觀察者網引述日本統合幕僚監部的調查，在10日日本通報山東艦動向之後，時隔七天，17日才再次通報了山東艦近一周的動向。日本統合幕僚監部在通報中披露稱，在10日至16日期間山東艦艦載機共出動了210架次。

日本統合幕僚監部17日通報稱，10日至16日，山東艦先後在台灣以東演習，隨後深入菲律賓海進行了數日的演習。截止到16日，山東艦編隊正位於沖之鳥礁東南方向約710公里。也就是說，山東艦編隊一度抵達日本「專屬經濟區」以南，關島以西的海域。此前遼寧艦 在去年年的遠航行動中也抵達過關島以西海域。

除了山東艦以外，日本統合幕僚監部稱目前山東艦編隊內還有一艘052D型導彈驅逐艦「焦作艦」，054A型導彈護衛艦「柳州艦」、「許昌艦」以及「查干湖」號大型綜合補給艦，055型大型導彈驅逐艦「延安艦」和「駱馬湖」號大型綜合補給艦先後於11日和13日脫離編隊，獨自進行演練任務。