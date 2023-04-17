神舟15號乘組第4次出艙 刷新紀錄
神舟15號航天員乘組15日進行了第四次出艙活動，刷新了中國航天員單個乘組出艙活動紀錄。此外，執行天舟六號飛行任務的長征七號遙七運載火箭已於13日抵達文昌航天發射場，與天舟六號貨運飛船一起準備發射場區總裝和測試工作。
人民日報報導，據中國載人航天工程辦公室消息，北京時間15日，神舟15號航天員乘組進行了第四次出艙活動。在地面工作人員和艙內航天員鄧清明的密切配合下，兩名出艙航天員費俊龍、張陸圓滿完成全部既定工作，安全返回問天實驗艙。
來源：CCTV
截至目前，神舟15號航天員乘組已完成四次出艙活動，刷新了中國航天員單個乘組出艙活動紀錄。在四次出艙活動期間，神舟15號乘組三名航天員在艙內艙外密切協同，先後圓滿完成了艙外擴展泵組安裝、跨艙線纜安裝接通、艙外載荷暴露平台支撐桿安裝等任務，為後續開展大規模艙外科學與技術實驗奠定了基礎。
此外，執行天舟六號飛行任務的長征七號遙七運載火箭已於13日安全運抵文昌航天發射場，後續將與先期已運抵的天舟6號貨運飛船一起開展發射場區總裝和測試工作。天舟6號飛行任務是載人航天工程進入空間站應用與發展階段後的首次飛行任務。
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