神舟15號乘組第4次出艙 刷新紀錄

神舟15號航天員張陸15日結束出艙任務，返回問天實驗艙時揮手致意。（新華社）

神舟15號航天員乘組15日進行了第四次出艙活動，刷新了中國航天員單個乘組出艙活動紀錄。此外，執行天舟六號飛行任務的長征七號遙七運載火箭已於13日抵達文昌航天發射場，與天舟六號貨運飛船一起準備發射場區總裝和測試工作。

人民日報報導，據中國載人航天工程辦公室消息，北京 時間15日，神舟15號航天員乘組進行了第四次出艙活動。在地面工作人員和艙內航天員鄧清明的密切配合下，兩名出艙航天員費俊龍、張陸圓滿完成全部既定工作，安全返回問天實驗艙。

來源：CCTV

截至目前，神舟15號航天員乘組已完成四次出艙活動，刷新了中國航天員單個乘組出艙活動紀錄。在四次出艙活動期間，神舟15號乘組三名航天員在艙內艙外密切協同，先後圓滿完成了艙外擴展泵組安裝、跨艙線纜安裝接通、艙外載荷暴露平台支撐桿安裝等任務，為後續開展大規模艙外科學與技術實驗奠定了基礎。