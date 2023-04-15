中國商務部：美將多家中企列實體清單 應立即糾正錯誤

中國商務部發言人對美日前將數家中國公司列入實體清單表示反對。（中新社）

中國商務部 新聞發言人早上就美國將中國多家公司列入「實體清單」和「特別指定國民清單」，以答記者問方式聲明表示，美方的做法沒有任何國際法依據，也沒有聯合國安理會授權，是典型的單邊制裁和“長臂管轄，嚴重損害企業合法權益，影響全球供應鏈 產業鏈安全穩定，中方對此堅決反對。

商務部發出的訊息說，有記者問：近日，美方以涉俄為由，宣布將中國多家實體列入「實體清單」和「特別指定國民清單」實施制裁，請問中方對此有何評論？

發言人回應稱，中方注意到，美方近日以所謂涉俄為由，對部分中國企業實施制裁。美方的做法沒有任何國際法依據，也沒有聯合國安理會授權，是典型的單邊制裁和長臂管轄，嚴重損害企業合法權益，影響全球供應鏈產業鏈安全穩定，中方對此堅決反對。

商務部表示，美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。中方將堅決維護中國企業的合法權益。

這一回應應是針對周三美國商務部針對中國、土耳其和其他國家的28家公司列入實體清單，對其實施出口管制的作法。路透社當時報導，5家中國實體、2家俄羅斯 公司和2家土耳其公司，因試圖逃避出口管制和獲取或試圖獲取原產於美國的物品以支持俄羅斯軍方而被點名。