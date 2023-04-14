我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

挺人民幣 巴西總統高喊去美元 巴外長：不站隊美中鬥爭

記者賴錦宏／綜合報導
正訪華的巴西總統盧拉（前左）昨日下午到華為上海研究所參觀，圖中他攙扶戴上虛擬實境（VR）眼鏡的總統夫人羅桑杰拉·席爾瓦。（路透）
正訪華的巴西總統盧拉（前左）昨日下午到華為上海研究所參觀，圖中他攙扶戴上虛擬實境（VR）眼鏡的總統夫人羅桑杰拉·席爾瓦。（路透）

繼法國總統馬克宏之後，目前正在中國訪問的巴西總統魯拉，也展現力挺北京當局的態度。魯拉昨天在上海出席巴西前總統羅賽芙宣誓就任金磚國家銀行「新開發銀行」（NDB）行長時高聲質問，「為什麼全世界一定要用美元？為什麼不是人民幣作為全世界兌換的貨幣？」

魯拉率領龐大訪問團12日深夜飛抵上海，展開為期4天對中國的國事訪問。綜合中新社與觀察者網報導，魯拉昨天第一個行程是前往新開發銀行總部，出席其政治盟友羅賽芙宣誓就任新開發銀行行長的典禮。

新開發銀行是巴西、俄羅斯、印度、中國、南非共同發起，於2015年成立的多邊開發銀行，總部位於上海，旨在成為一家全球性的多邊開發銀行，成員資格向所有聯合國成員國開放。

2021年，新開發銀行已先後接納孟加拉國、埃及、阿拉伯聯合大公國、烏拉圭為新成員國。

魯拉在致詞中說，「每天晚上我都會問自己，為什麼？為什麼這些國家都必須要以美國的美元作為結算方式，為什麼我們不能用自己的貨幣作為結算貨幣？」

他反覆質問，「為什麼？為什麼？這到底是誰決定的？為什麼全世界一定要用美元？為什麼不是人民幣作為全世界兌換的貨幣？為什麼不是其他貨幣？為什麼中央銀行一定要去買美元？為什麼我們金磚銀行不能用自己的貨幣，來給這些國家提供貸款？」

事實上，魯拉已經開始採取行動推動「去美元化」。今年2月21日，中國人行宣布根據雙方央行合作備忘錄，授權中國工商銀行（巴西）股份有限公司擔任巴西人民幣清算行。人行稱，這將有利於兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，進一步促進雙邊貿易、投資便利化。

對於「去美元化」行動，魯拉昨天在新開發銀行總部說，「我們什麼都沒有，最有的就是耐心，中國人一定懂耐心是什麼東西。我知道大家長久以來習慣了使用美元，但我想，21世紀了，我們可以做一點非常不一樣的事情」。

魯拉昨天下午還參觀了華為上海研究所。彭博社此前報導稱，魯拉訪華為「可能會惹惱美國」。美國認為華為對國家安全構成威脅，至今仍對其進行制裁。巴西外交部長維埃拉對此做出回應，稱魯拉訪問華為不應被視為挑釁。他強調，魯拉對華為的訪問發出一個信息，即巴西不會在美國與這家科技巨頭的鬥爭中「站隊」。

巴西 貨幣 華為

上一則

禁入境、凍結在中財產 北京3措施制裁訪台麥考爾

延伸閱讀

金磚國家銀行上路 巴西總統批世銀、IMF扼殺新興經濟體

金磚國家銀行上路 巴西總統批世銀、IMF扼殺新興經濟體
訪中高喊「去美元化」 巴西總統：為何不用人民幣結算

訪中高喊「去美元化」 巴西總統：為何不用人民幣結算
中美科技戰緊繃 巴西總統訪華為上海創新中心 美恐不滿

中美科技戰緊繃 巴西總統訪華為上海創新中心 美恐不滿
中巴繞過美元 首用人民幣跨境結算

中巴繞過美元 首用人民幣跨境結算

熱門新聞

成都有位在飯店擔任洗碗工的大媽其實是「隱形富豪」，每天上下班都有女兒開要價千萬的豪車接送。（視頻截圖）

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

2023-04-08 11:00
張波與葉誠塵。(取材自澎湃新聞)

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

2023-04-07 12:13
中國知名的張家界天門山玻璃棧道，驚傳4日有4名遊客翻越護欄跳崖自殺，其中一人雖被攔阻，但事前已服毒仍不治身亡。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

2023-04-06 14:27
武漢華南海鮮市場。(美聯社)

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

2023-04-08 12:05
中國駐歐盟使團團長傅聰。（新華社）

戰狼變色狼？中國駐歐盟大使被爆追蹤色情帳號

2023-04-10 11:20
兩位外國旅客登機，一名旅客上前詢問，卻被工作人員勸離。（取材自九派新聞）

不把中國人當人? 亞航等外籍乘客 機上百人枯候3小時

2023-04-10 11:00

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見