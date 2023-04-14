挺人民幣 巴西總統高喊去美元 巴外長：不站隊美中鬥爭

正訪華的巴西總統盧拉（前左）昨日下午到華為上海研究所參觀，圖中他攙扶戴上虛擬實境（VR）眼鏡的總統夫人羅桑杰拉·席爾瓦。（路透）

繼法國總統馬克宏之後，目前正在中國訪問的巴西 總統魯拉，也展現力挺北京當局的態度。魯拉昨天在上海出席巴西前總統羅賽芙宣誓就任金磚國家銀行「新開發銀行」（NDB）行長時高聲質問，「為什麼全世界一定要用美元？為什麼不是人民幣作為全世界兌換的貨幣 ？」

魯拉率領龐大訪問團12日深夜飛抵上海，展開為期4天對中國的國事訪問。綜合中新社與觀察者網報導，魯拉昨天第一個行程是前往新開發銀行總部，出席其政治盟友羅賽芙宣誓就任新開發銀行行長的典禮。

新開發銀行是巴西、俄羅斯、印度、中國、南非共同發起，於2015年成立的多邊開發銀行，總部位於上海，旨在成為一家全球性的多邊開發銀行，成員資格向所有聯合國成員國開放。

2021年，新開發銀行已先後接納孟加拉國、埃及、阿拉伯聯合大公國、烏拉圭為新成員國。

魯拉在致詞中說，「每天晚上我都會問自己，為什麼？為什麼這些國家都必須要以美國的美元作為結算方式，為什麼我們不能用自己的貨幣作為結算貨幣？」

他反覆質問，「為什麼？為什麼？這到底是誰決定的？為什麼全世界一定要用美元？為什麼不是人民幣作為全世界兌換的貨幣？為什麼不是其他貨幣？為什麼中央銀行一定要去買美元？為什麼我們金磚銀行不能用自己的貨幣，來給這些國家提供貸款？」

事實上，魯拉已經開始採取行動推動「去美元化」。今年2月21日，中國人行宣布根據雙方央行合作備忘錄，授權中國工商銀行（巴西）股份有限公司擔任巴西人民幣清算行。人行稱，這將有利於兩國企業和金融機構使用人民幣進行跨境交易，進一步促進雙邊貿易、投資便利化。

對於「去美元化」行動，魯拉昨天在新開發銀行總部說，「我們什麼都沒有，最有的就是耐心，中國人一定懂耐心是什麼東西。我知道大家長久以來習慣了使用美元，但我想，21世紀了，我們可以做一點非常不一樣的事情」。

魯拉昨天下午還參觀了華為 上海研究所。彭博社此前報導稱，魯拉訪華為「可能會惹惱美國」。美國認為華為對國家安全構成威脅，至今仍對其進行制裁。巴西外交部長維埃拉對此做出回應，稱魯拉訪問華為不應被視為挑釁。他強調，魯拉對華為的訪問發出一個信息，即巴西不會在美國與這家科技巨頭的鬥爭中「站隊」。