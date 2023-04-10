塞爾維亞總統寫下1組數據 大讚中國發展令人著迷

武契奇在黑板上寫下數據。（取材自環球網）

塞爾維亞總統武契奇6日在連任總統周年紀念日上稱讚中國，他說，1992年中國的GDP是5000億美元，而現在預計中國的GDP是19兆美元，看看人家，短短30年增長了40倍，這個國家的發展令人著迷。

塞爾維亞媒體Politika報導，現場視頻顯示，武契奇在黑板上寫下5000億的數據。

報導稱，武契奇還提到，他說北京 不會放棄一個中國原則，而美國的想法是，要阻止多極世界的形成。武契奇還表示，單極世界將不再存在，塞爾維亞更適合多極化世界，塞爾維亞不想與北約 或集安組織國家結盟。

另據參考消息報導，由中國企業承建的塞爾維亞E763高速公路新貝爾格萊德-蘇爾欽段通車儀式1日在首都貝爾格萊德舉行。武契奇和總理布爾納比奇和中國駐塞爾維亞大使陳波等出席儀式。

武契奇在致辭中說，中國有句話說得好：「要想富，先修路」。新貝爾格萊德-蘇爾欽段高速公路是包含自行車道和人行道的現代化公路，該路段通車將大幅縮短其他城市來往貝爾格萊德的距離。

武契奇對中國領導人和中國人民表示感謝。他說，感謝中國朋友們一直與塞爾維亞站在一起，塞爾維亞將繼續維護並促進塞中兩國友誼。

新貝爾格萊德-蘇爾欽路段是E763高速公路的起始段，連接貝爾格萊德市區與已完工的E763高速公路蘇爾欽-奧布雷諾瓦茨段，全長7.9公里，由中國交通建設集團有限公司承建。該路段通車後，E763高速公路通車總里程已達140公里，其中約87公里由中國企業承建。