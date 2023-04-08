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百度告蘋果 稱App Store上「文心一言」App是假的

記者葉文義／即時報導
中國網科巨頭百度8日表示，其人工智慧（AI）產品「文心一言」目前沒有任何官方App。（取材自百度 AI官微）
中國網科巨頭百度8日表示，其人工智慧（AI）產品「文心一言」目前沒有任何官方App。（取材自百度 AI官微）

中國網科巨頭百度8日表示，其人工智慧（AI）產品「文心一言」（Ernie Bot）目前沒有任何官方App，所以在App Store（蘋果公司的App商店）和各種應用程式商店看到的「文心一言」App都是假的，已就此向北京法院對蘋果公司及相關開發者團隊提起訴訟。

「百度AI」微信公眾號8日發文稱，目前文心一言沒有任何官方 App。在該公司官宣前，凡是在 App store 和各種應用商店看到的「文心一言」App 都是假的。

百度並指，凡是「文心一言」收費下載、付費會員都是騙子。凡是售賣「文心一言內測啟動碼」的都是騙子。凡是聲稱有「文心一言原始程式碼」的都是騙子。

百度表示，已向北京市海澱區人民法院對蘋果公司及相關開發者團隊發起訴訟，並在文章內刊出法院「訴訟服務告知書」的圖片，以示已經興訟。

每日經濟新聞小編下載了三款「文心一言」App後，逐一進行測試，發現三款App均需在提問一至兩次後購買會員，否則無法繼續提問。

小編提問了「你是誰」及「你和百度什麼關係」，其中一款「文心一言-AI機器人智慧對話」回答稱：「我和百度沒有直接的關係。我是由OpenAI公司研發的一個大型語言模型，可以回答各種各樣的問題和提供建議，但我沒有直接與任何搜尋引擎或公司合作。當用戶與我交流時，我會基於我的預訓練演算法和知識庫來提供答案，而不是直接連接百度或其他搜尋引擎的資料來源。」

App 百度 AI

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