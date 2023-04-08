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中法互送大禮 中企獲法史上最大210億、16艘貨船訂單

中國新聞組／北京8日電
中國船舶集團從法國手中拿下中國造船史上最大單筆超大型集裝箱船訂單。圖為23000TEU雙燃料動力集裝箱船「達飛雅克．薩德」號。（取材自澎湃新聞）
中國船舶集團從法國手中拿下中國造船史上最大單筆超大型集裝箱船訂單。圖為23000TEU雙燃料動力集裝箱船「達飛雅克．薩德」號。（取材自澎湃新聞）

在歐洲空客(客巴)與中國航空器材集團簽署200億美元飛機採購協議的同日，中國船舶集團與法國達飛海運集團也簽訂史上最大、210多億元人民幣的集裝箱船合約。兩國並在農業食品、科技、航空等領域也擴大合作。中方送大禮，雙方「禮尚往來」，讓馬克宏此次訪華收穫頗豐。

對於馬克宏這次訪中，中國媒體以「簽單簽單簽單！」形容他的密集行程，並稱「今年中歐關係會進入一個高潮」，「外資對華再投信心票」；而馬克宏及其隨行的歐洲、法國等企業代表，也確實與中國簽了不少商業合約。

綜合文匯報、第一財經報導，一個受到矚目的合作是6日由歐洲飛機製造商空巴與中國航空業合作夥伴簽署的協議，包括與中國航空器材集團有限公司（CAS）簽署160架空巴民用飛機的批量採購協議，總價值約200億美元，並將在天津開設第二條總裝線。空巴與中國航空油料集團並簽署了一份促進在中國使用可持續航空燃料的合作備忘錄。

同日，中國船舶集團與法國達飛海運集團簽訂合作協議，包括建造2型16艘超大型集裝箱船，金額達210多億元人民幣，創下中國造船業一次性簽約集裝箱船最大金額的新紀錄。這是中國船舶集團首次批量承接甲醇燃料動力箱船訂單，標誌著該集團一舉躋身全球新型清潔能源動力船舶俱樂部。

央視新聞報導，6日在北京舉行的中法企業家委員會第五次會議期間，中法雙方36家企業也簽署了綠色、創新、航空、新能源等領域18項合作協議。

另據外媒報導，隨同馬克宏出訪的商業代表團與中國簽署了20多項商業交易。法國電力公司與中國廣核集團續簽自2007年生效的全球合作協議，涵蓋核電站的設計、建設和運營；並與國家能源集團簽署海上風力發電合作協議，與國家電投集團簽署創新低碳項目的合作協議。法國達飛海運公司並將與中遠集團和上港集團合作開發生物燃料。

法國垃圾污水處理巨頭蘇伊士集團與萬華化學集團和中鐵上海工程局集團簽訂了海水淡化合作項目。阿爾斯通簽署為成都地鐵提供電氣設備的協議。世界最大化妝品公司歐萊雅與中國電子商務公司阿里巴巴簽署了為期三年的戰略合作協議，共同打造行業首個「美妝數字化循環經濟模式」。

中法還簽署了文化和科學領域的合作協議，包括在2024年建交60周年舉辦中法文化旅遊年，2024年4月至6月在故宮展出150件凡爾賽宮藏品。中法兩國還啟動了一項名為「于貝爾·居里安-蔡元培夥伴關係」的雙邊科學夥伴計畫的協議。

中國船舶集團從法國手中拿下中國造船史上最大單筆超大型集裝箱船訂單。圖為23000...
中國船舶集團從法國手中拿下中國造船史上最大單筆超大型集裝箱船訂單。圖為23000TEU雙燃料動力集裝箱船「達飛雅克．薩德」號。（取材自澎湃新聞）

馬克宏 地鐵 北京

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