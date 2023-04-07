我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

中俄友誼「無上限」？中駐歐大使：只不過是修辭性說法

編譯梁采蘩／綜合報導
中國駐歐盟使團團長傅聰接受紐約時報專訪，表示外界誤解中俄關係，暗示兩國並不如俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平所宣稱友誼「無上限」。(路透)
中國駐歐盟使團團長傅聰接受紐約時報專訪，表示外界誤解中俄關係，暗示兩國並不如俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平所宣稱友誼「無上限」。(路透)

中國駐歐盟使團團長傅聰接受紐約時報專訪，表示外界誤解中俄關係，指兩國並未如普亭與習近平所宣稱友誼「無上限」。他也呼籲中歐應緩和彼此關係，歐盟政策別被美國牽著走。

早在去年俄國入侵烏克蘭三周前，俄國總統普亭與中國國家主席習近平簽署一項聯合聲明，宣揚兩國友誼「無上限」。但傅聰告訴紐時，在這場戰爭中，中國並未站在俄國這一邊，有人「刻意曲解」。他表示，「無上限不過是修辭性說法」（'No limit' is nothing but rhetoric）。

傅聰表示，中國並未提供俄國軍事援助，也沒承認其併吞烏克蘭領土，包括克里米亞與頓巴斯。他說，北京沒有譴責入侵，是因為理解俄國以戰爭防禦北約擴張的說法，北京也認為「根本原因比西方領袖所說的更複雜」。

針對習近平3月訪俄試圖調停俄烏戰爭，但遲未履行承諾致電烏克蘭總統澤倫斯基，傅聰表示，還沒打電話並不重要，因為習主席很忙，兩國基層官員也仍維持頻繁接觸。「我知道人們執著於這場兩國領袖通話。習主席沒有致電澤倫斯基，不代表中國在烏克蘭問題上站在俄國這邊」。

傅聰強調，中國現在與未來都不會提供武器讓俄國用於烏克蘭戰爭，並指責美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月宣稱中國考慮向俄國提供致命武器，批評布林肯在「電視上散播謊言」。

目前法國總統馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩正在中國訪問。傅聰也呼籲歐盟不要被華府牽著走，應打造自身政策，發展更多「戰略自主權」。

俄國 烏克蘭 歐盟

上一則

廣東流感爆發 珠海部分班級停課4天

下一則

4人張家界跳崖…她到職日赴死 他騙家人要出遊

延伸閱讀

范德賴恩面告習近平：台海和平極為重要

范德賴恩面告習近平：台海和平極為重要
歐盟：樂見習近平願與澤倫斯基對談 勿供俄軍備

歐盟：樂見習近平願與澤倫斯基對談 勿供俄軍備
馬克宏談烏克蘭戰爭 盼習近平讓俄羅斯清醒

馬克宏談烏克蘭戰爭 盼習近平讓俄羅斯清醒
先氣球事件、再蔡麥會 布林肯訪中更難

先氣球事件、再蔡麥會 布林肯訪中更難

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
(取自鳳凰網)

閃婚41天索要千萬 逼死老公…轟動全網 妻被判退錢退房退特斯拉

2023-04-05 16:25
中國網友瘋傳服飾店老闆娘勾引人夫，遭正宮找人圍攻，慘遭當街剪髮扒衣 。（翻攝自51吃瓜網）

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

2023-04-03 05:00
彭丹曾是知名豔星。圖／摘自HKMDB

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

2023-04-03 14:32
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治