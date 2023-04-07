中俄友誼「無上限」？中駐歐大使：只不過是修辭性說法

中國駐歐盟使團團長傅聰接受紐約時報專訪，表示外界誤解中俄關係，暗示兩國並不如俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平所宣稱友誼「無上限」。(路透)

中國駐歐盟 使團團長傅聰接受紐約時報專訪，表示外界誤解中俄關係，指兩國並未如普亭與習近平所宣稱友誼「無上限」。他也呼籲中歐應緩和彼此關係，歐盟政策別被美國牽著走。

早在去年俄國 入侵烏克蘭 三周前，俄國總統普亭與中國國家主席習近平簽署一項聯合聲明，宣揚兩國友誼「無上限」。但傅聰告訴紐時，在這場戰爭中，中國並未站在俄國這一邊，有人「刻意曲解」。他表示，「無上限不過是修辭性說法」（'No limit' is nothing but rhetoric）。

傅聰表示，中國並未提供俄國軍事援助，也沒承認其併吞烏克蘭領土，包括克里米亞與頓巴斯。他說，北京沒有譴責入侵，是因為理解俄國以戰爭防禦北約擴張的說法，北京也認為「根本原因比西方領袖所說的更複雜」。

針對習近平3月訪俄試圖調停俄烏戰爭，但遲未履行承諾致電烏克蘭總統澤倫斯基，傅聰表示，還沒打電話並不重要，因為習主席很忙，兩國基層官員也仍維持頻繁接觸。「我知道人們執著於這場兩國領袖通話。習主席沒有致電澤倫斯基，不代表中國在烏克蘭問題上站在俄國這邊」。

傅聰強調，中國現在與未來都不會提供武器讓俄國用於烏克蘭戰爭，並指責美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月宣稱中國考慮向俄國提供致命武器，批評布林肯在「電視上散播謊言」。

目前法國總統馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩正在中國訪問。傅聰也呼籲歐盟不要被華府牽著走，應打造自身政策，發展更多「戰略自主權」。