回擊晶片禁令 中放緩美企收購審批 美媒：新科技武器

中國國家市場監督管理總局據稱正在放緩審批美企收購案件，這或影響到多家半導體公司的交易。圖為浙江一家科技公司工作人員在查看晶圓。(中新社)

中美關係惡化，中國反壟斷部門正放緩審批英特爾等美企收購案件，反擊美國對中國祭出的晶片 出口禁令。

華爾街日報5日以「中國的新科技武器：對全球併購案審批施『拖』字訣」為題報導，中國國家市場監督管理總局正放緩審批美企收購案件，這影響到英特爾收購以色列晶片製造商高塔半導體（Tower Semiconductor）、美商邁凌科技（MaxLinear）以38億美元收購快閃記憶體控制晶片廠「慧榮科技」（Silicon Motion Technology）等交易。

美方正不斷擴大、更新對中國的貿易黑名單，中國先前反制的措施卻相對有限，即使中國也祭出實體清單，但目前僅洛克希德馬丁、雷神兩家美企被列入「不可靠實體清單」。

根據規定，如果收購涉及的公司在中國年收營收 逾1.17億美元，有關收購須得到相關國家的批准。

消息人士指出，作為批准部分交易的先決條件，中國監管機構要求企業，在中國銷售他們在其他國家銷售的產品，主要是為了反制美國針對中國的晶片出口管制措施。由於美國已頒布立法，限制美國公司向中國銷售和在中國擴大某些類型的生產，中國的這些要求可能使美國公司處於兩難境地。

其他等待審批的收購案還有晶片大廠博通，以約610億美元收購雲端運算業者威睿（VMware）。微軟以687億美元收購動視暴雪的交易，也受到中國政府漫長的審查。

跨國諮詢公司奧爾布萊賴石橋集團（Albright Stonebridge Group）負責人切利科（Amy Celico）指出，目前全球併購案更難獲得中國當局的批准，因為北京 向外國公司施壓的手段越來越少。

消息人士提到，併購審查是一種相對微妙、成本較低的方式，可以向外國公司、進而向它們的政府施壓。

南韓半導體企業SK海力士，2020年宣布收購英特爾NAND快閃及儲存業務，其中包括英特爾大連工廠，中國於2021年批准這個交易，但條件是收購後的實體持續擴大中國產能，並協助「第三方競爭對手」（即中企）進入市場。

美國商會2022年一份報告指出，即使中國推遲併購審查不會導致交易終止，也會讓美企經營成本提高，這些公司可能不得不支付過高的費用，應對中國長期審查的風險。

切利科警告，延遲審批將讓美企收購的成本增加，這可能導致更多的外國企業將業務撤出中國。