以俄為鑑「去美元化」… 人民幣結算 中全球建31清算所

阿根廷人民幣清算行去年11月8日正式啟動。(取材自中國駐阿根廷大使館網站)

中國大力推動外貿人民幣結算，以擺脫對美元依賴，近期陸續和巴西 、法國、俄羅斯 、沙烏地阿拉伯、伊拉克等國達成相關協議或完成交易。據統計，中國至少已在29個國家和地區授權了31家人民幣清算行。黨媒形容在這波「去美元化」熱潮下，人民幣結算「朋友圈」正在壯大。美媒則稱這是中國「以俄羅斯為鑑」、必要時自保的策略，人民幣最終不可能取代美元。

中央社報導，中國近年大力推動在外貿領域不用美元作為中間貨幣，而是以交易國的本幣進行貿易，藉此降低對美元的依賴。除盟友俄羅斯，3月29日還與巴西建立人民幣清算所。近期中國國企也和法國完成首筆以人民幣結算的液化天然氣採購交易。中國媒體報導稱，這並非「排斥美元」，而是雙方央行達成增加雙邊本幣結算管道的共識。

報導指出，近年來人民幣在跨境交易的使用規模逐步擴大。以2022年為例，中國跨境人民幣結算規模超過42兆元人民幣（約6.1兆美元），較2017年成長約3.5倍。2022年，受美元升息等因素影響，不少主要市場轉向使用人民幣融資，當年離岸市場人民幣債券發行量超過3850億元，創下新高。

中共黨媒北京日報報導指出，「去美元化」漸有星火燎原之勢。美國時不時祭出量化寬鬆政策，滿世界瘋狂割韭菜；加之美國國內通脹持續外溢，美國銀行業也出現嚴重「後遺症」，進一步挫傷國際市場對於美元的信心。多國因此未雨綢繆選擇更為穩妥的支付方式。而與此形成鮮明對照的，2022年，人民幣已成為僅次美元、歐元、日元和英鎊的全球第五大交易貨幣。

但美元霸權動搖也將會是一個長時間的過程，美國必會加強反擊。這些年來，美國一方面加大本土的石油 開採和頁岩氣的技術研究，鞏固「石油美元」的霸權，一方面通過「晶片與科學法案」等在高新技術領域再為美元霸權撐出「保護傘」。人民幣國際化道路不會一帆風順，注定還會有挑戰。

美媒自由亞洲電台報導引述旅美中國經濟學者鄭旭光表示，中國當局大力推動以人民幣進行國際結算是基於政治考量，「實際上是看到俄羅斯的前車之鑑」。為防範因重大國際糾紛被國際社會制裁，中國希望有更多貿易上的自主權，不用美元來結算。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院市場學教授謝田則指出，以人民幣進行貿易結算目前仍面臨難以回避的難題。包括人民幣不穩定，確定比例時還是要參照美元的定價；且人民幣不能自由兌換的特性會導致結算混亂。「就算中國當局積極推動以人民幣進行貿易，人民幣也不可能取代美金的國際地位」。