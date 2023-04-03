我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

以俄為鑑「去美元化」… 人民幣結算 中全球建31清算所

中國新聞組／北京3日電
阿根廷人民幣清算行去年11月8日正式啟動。(取材自中國駐阿根廷大使館網站)
阿根廷人民幣清算行去年11月8日正式啟動。(取材自中國駐阿根廷大使館網站)

中國大力推動外貿人民幣結算，以擺脫對美元依賴，近期陸續和巴西、法國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、伊拉克等國達成相關協議或完成交易。據統計，中國至少已在29個國家和地區授權了31家人民幣清算行。黨媒形容在這波「去美元化」熱潮下，人民幣結算「朋友圈」正在壯大。美媒則稱這是中國「以俄羅斯為鑑」、必要時自保的策略，人民幣最終不可能取代美元。

中央社報導，中國近年大力推動在外貿領域不用美元作為中間貨幣，而是以交易國的本幣進行貿易，藉此降低對美元的依賴。除盟友俄羅斯，3月29日還與巴西建立人民幣清算所。近期中國國企也和法國完成首筆以人民幣結算的液化天然氣採購交易。中國媒體報導稱，這並非「排斥美元」，而是雙方央行達成增加雙邊本幣結算管道的共識。

報導指出，近年來人民幣在跨境交易的使用規模逐步擴大。以2022年為例，中國跨境人民幣結算規模超過42兆元人民幣（約6.1兆美元），較2017年成長約3.5倍。2022年，受美元升息等因素影響，不少主要市場轉向使用人民幣融資，當年離岸市場人民幣債券發行量超過3850億元，創下新高。

中共黨媒北京日報報導指出，「去美元化」漸有星火燎原之勢。美國時不時祭出量化寬鬆政策，滿世界瘋狂割韭菜；加之美國國內通脹持續外溢，美國銀行業也出現嚴重「後遺症」，進一步挫傷國際市場對於美元的信心。多國因此未雨綢繆選擇更為穩妥的支付方式。而與此形成鮮明對照的，2022年，人民幣已成為僅次美元、歐元、日元和英鎊的全球第五大交易貨幣。

但美元霸權動搖也將會是一個長時間的過程，美國必會加強反擊。這些年來，美國一方面加大本土的石油開採和頁岩氣的技術研究，鞏固「石油美元」的霸權，一方面通過「晶片與科學法案」等在高新技術領域再為美元霸權撐出「保護傘」。人民幣國際化道路不會一帆風順，注定還會有挑戰。

美媒自由亞洲電台報導引述旅美中國經濟學者鄭旭光表示，中國當局大力推動以人民幣進行國際結算是基於政治考量，「實際上是看到俄羅斯的前車之鑑」。為防範因重大國際糾紛被國際社會制裁，中國希望有更多貿易上的自主權，不用美元來結算。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院市場學教授謝田則指出，以人民幣進行貿易結算目前仍面臨難以回避的難題。包括人民幣不穩定，確定比例時還是要參照美元的定價；且人民幣不能自由兌換的特性會導致結算混亂。「就算中國當局積極推動以人民幣進行貿易，人民幣也不可能取代美金的國際地位」。

俄羅斯 石油 巴西

上一則

港集會禁蒙面 戴罩？除罩？執法兩套標準

下一則

港醫師荒 醫局赴英搶人才 即場聘用有興趣者 年底報到

延伸閱讀

邁阿密網賽／俄羅斯一哥梅迪維夫 直落二奪冠

邁阿密網賽／俄羅斯一哥梅迪維夫 直落二奪冠
又有主戰派遭刺殺 俄軍事部落客收小雕像被炸死

又有主戰派遭刺殺 俄軍事部落客收小雕像被炸死
南非非洲民族議會代表赴俄 會談新「世界秩序」

南非非洲民族議會代表赴俄 會談新「世界秩序」
巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

巴隆：半導體製造耗水 台積電美國新廠恐掀搶水大戰

熱門新聞

馬斯克74歲模特母親曬中國行：我在中國很愉快，每個人都很友善。(取材自觀察者網)

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

2023-03-30 21:14
中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

2023-04-01 11:00
中國外交部發言人毛寧稱，美方不要沒完沒了，升級擴大。（歐新社）

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

2023-03-29 12:06
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
來自推特的消息指出，中國官媒人民日報3月30日曾緊急停投，因漏印了「習近平」。但消息並未得到任何中媒報導或者證實。（取材自人民日報）

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

2023-03-31 06:51
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用