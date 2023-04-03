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李強會林芳正 籲中日相向而行 加強對話合作

記者陳政錄、鄭媁／綜合報導
中國國務院總理李強（右）會見來訪的日本外相林芳正，呼籲雙方在台灣等重大原則問題，應以誠相待、妥善處之。 （路透）
中國國務院總理李強（右）會見來訪的日本外相林芳正，呼籲雙方在台灣等重大原則問題，應以誠相待、妥善處之。 （路透）

日本外相林芳正訪問中國，2日一連會見中國國務院總理李強、中央外事辦主任王毅，並與中國國務委員兼外長秦剛會談。李強在會見時指出，歷史、台灣等重大原則問題事關（中日）兩國關係政治基礎，應妥善處之。

據央視報導，李強2日在中南海紫光閣會見林芳正。李強指出，維護發展中日友好合作關係符合兩國和兩國人民根本利益。今年是中日和平友好條約締結45周年，雙方要恪守條約精神，堅定致力於發展兩國間持久的和平友好關係。

李強表示，希望日本和中國相向而行，加強對話合作，妥善管控分歧，共同推動構建契合新時代要求的中日關係。「歷史、台灣等重大原則問題事關兩國關係政治基礎，應以誠相待、以信相交、妥善處之」。中日作為重要經貿夥伴，應實現更高水平的互利共贏。

據報導，林芳正表示，日中在廣泛領域擁有巨大合作潛力，日方願和中方共同努力，落實兩國領導人達成的重要共識，保持高層交往，構建建設性、穩定的日中關係。

另據中新社報導，王毅2日會見林芳正指出，當前中日關係不時出現各種雜音和干擾，在於日本一些勢力刻意追隨美國錯誤對中政策，配合美方在涉及中方核心利益問題上抹黑挑釁，此舉在戰略上是短視的，政治上是錯誤的，外交上更是不明智的。

　王毅表示，中國對日政策保持連續性和穩定性，願同日方一道，以紀念中日和平友好條約締結45周年為契機，總結歷史經驗教訓，在中日四個政治文件基礎上構建契合新時代要求的中日關係。

王毅表示，希望日方回歸締約初心，重溫條約精神，恪守條約原則，擺脫零和思維，以實際行動將兩國「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要共識落到實處，共同把中日關係改善好、發展好。

林芳正表示，今年是日中和平友好條約締結45周年，日中關係迎來關鍵節點。兩國在廣泛領域擁有巨大合作潛力，也面臨一些需要解決的課題。日方願同中方共同努力，落實兩國領導人達成的重要共識，構建建設性、穩定的日中關係，實現雙贏和多贏。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

中國中央外事辦主任王毅（右）2日在北京會見日本外相林芳正。 （新華社）
中國中央外事辦主任王毅（右）2日在北京會見日本外相林芳正。 （新華社）

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