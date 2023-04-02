中防長上任首秀 讚孟加拉挺一中 擬月底赴印度訪問

印度媒體報導，李尚福可能親自出席4月底在新德里舉行的上海合作組織國防部長會議。(本報系資料照片)

中國國務委員兼國防部 長李尚福自3月12日就職以來，直至4月1日才首度有公開行程。他在與孟加拉海軍參謀長會面時，高度讚賞孟加拉在中國領土議題等「核心利益」上的堅定支持。另據印度 媒體報導，李或於4月訪印度。這將是自2020年中印邊境危機爆發以來中國首次對印度進行高級別軍事訪問。

據中國國防部官網消息，李尚福昨日上午在北京 會見來訪的孟加拉海軍參謀長沙辛。李尚福強調，北京當局高度讚賞孟方在台灣、涉藏、涉疆、南海等涉及其核心利益問題上給予的堅定支持。「作為兩國關係的重要組成部分，中孟兩軍各領域務實合作持續推進，成效顯著」。

沙辛則表示，孟方堅定奉行一個中國政策，願攜手努力「深化包括兩國海軍在內的各領域務實合作，共同將孟中兩國兩軍關係推向新高度」。

公開資料顯示，孟加拉海軍多艘艦艇皆是購自中國，由中企所承建的孟加拉謝赫．哈西娜潛艇基地甫於3月21日啟用，該基地是孟國首個現代化潛艇基地，可同時靠泊6艘潛艇和8艘水面艦艇。

李尚福3月就任防長後，頗受外界關注的是，他會否與美國防長奧斯丁會面。此前據美國之音報導，美國官員指出，目前對李尚福的制裁不會妨礙他與其美國同行舉行正式會晤，不過美國政府也不考慮豁免或放棄對李尚福的制裁認定。2018年9月，美國國務院宣布以向俄國採購軍備為由，援引「以制裁反制美國敵人法案」，對當時是解放軍中央軍委裝備發展部長的李尚福施以制裁。

此外，印度媒體「The Hindu」報導，李尚福可能親自出席4月底在新德里舉行的上海合作組織國防部長會議。中國國務委員、公安部部長王小洪日前已在北京以視頻形式出席在新德里舉行的上合組織成員國安全會議秘書第18次會議。

兩國防長上一次會晤於2020年9月在莫斯科舉行，印度國防部長辛格與時任中國國防部長魏鳳和參加，也是在上海合作組織國防部長會議期間。2020年夏天，中印兩國軍隊在邊境發生流血衝突，造成雙方人員傷亡，但經過兩軍多輪會談，衝突未再擴大。