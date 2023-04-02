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法總統府消息人士：中國是唯一能解俄烏衝突的國家

中國新聞組／北京2日電
法國總統馬克宏將於下周訪問中國。(視頻截圖)
法國總統馬克宏將於下周訪問中國。(視頻截圖)

中國媒體觀察者網報導，一名法國總統府的消息人士3月31日表示，鑑於與俄烏兩國的密切關係，中國可能是世界上為數不多的、甚至是唯一的能夠改變俄烏衝突形勢的國家。

報導稱，這項消息由美媒CNN報導的。這名匿名的消息人士表示，很明顯，對俄烏雙方來說，中國是地球上為數不多的國家之一，也許是世界上唯一的國家，可以對俄烏衝突發揮「力挽狂瀾（game-changer）的影響」。

報導提到，該消息人士還說，在因疫情影響時隔三年後，法國總統馬克宏即將進行的中國之行，將是中法兩國重新建立起最高層聯繫的重要機會。上述來自法國總統府的匿名消息，發布於法國總統馬克宏的訪中行程之前。

據指出，馬克宏將於4月5日抵達北京，比此前宣布的晚一天。出訪前，歐盟執委會主席范德賴恩將於3日在巴黎與馬克宏會面，並為訪問做準備。根據法國總統府消息，馬克宏計畫在北京與中方領導人會面，目的在於「找到一個空間，以便我們可以嘗試對烏克蘭人民有用的倡議，然後找到一種方法用來確定在戰爭中期結束戰爭的解決方案。」馬克宏還預計訪問廣州市，然後於4月8日返程。

自德國總理蕭茲去年11月訪中行程結束後，馬克宏多次表達訪中意願。今年2月，馬克宏宣布將於4月初訪華。據法媒指出，馬克宏當時稱，他將與中方就俄烏衝突問題交換意見，推動通過談判解決烏克蘭危機，反對使用或威脅使用核武器和化學武器。

中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰此前也透露，范德賴恩或將在今年上半年訪中，中歐雙方有望很快迎來「頻繁的高層互訪」。

馬克宏 北京 烏克蘭

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